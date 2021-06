O tempo continua instável no Paraná neste sábado (19) e o último fim de semana do outono deve ser de frio e chuva em Curitiba. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a circulação dos ventos em baixos níveis da atmosfera, o chamado sistema de baixa pressão, deve passar pelo estado saindo da divisa com o Paraguai em direção ao Leste. Assim, está prevista chuva moderada e frio sem variação entre a manhã e a tarde, por causa da nebulosidade.

Em Curitiba, as temperaturas do sábado devem variar entre 10º C e 13º C. Há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Segundo o Simepar, as máximas devem voltar a subir mais um pouco apenas no domingo (20), quando a presença da chuva também diminui na capital. Para o domingo, ainda deve haver grande presença de nuvens e há chance de chuvas fracas e isoladas em Curitiba.

Oficialmente, o inverno começa na segunda-feira (21), às 0h32, e termina às 16h21 do dia 22 de setembro. No primeiro dia do inverno, segundo o Simepar, o tempo ficará parcialmente nublado nas regiões Norte e Noroeste, com chuvas a partir da tarde no Litoral, em Curitiba e nas regiões Central, Sul, Oeste e Sudoeste. O dia deve ser ensolarado apenas no Norte Pioneiro e nublado em Guaíra e Campos Gerais. A temperatura mínima prevista no estado é de 8 ºC em União da Vitória. A máxima deve atingir 26 ºC em Paranavaí e Jacarezinho.

Litoral

Nas praias do Paraná também deve chover neste fim de semana, com concentração de pancadas de chuva no sábado. Segundo o Simepar, as temperaturas também ficam mais frias neste dia. Em Guaratuba, por exemplo, a máxima prevista é de 16º C, com mínimas de 13º C.

No domingo, o tempo tende a estar mais aberto, com a presença do sol e chance de pouca chuva. A meteorologia aponta que as temperaturas também devem subir um pouco. A previsão para o Litoral no domingo é de uma variação térmica entre 13º C e 22º C. Já na segunda-feira, o Simepar aponta a volta da nebulosidade nas praias do estado.