A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta terça-feira (12), 976 novos casos de covid-19. Com a atualização, o número de casos confirmados da doença chega a 500.900 na capital – correspondente a quase 25% da população total do município, que é de 1,9 milhão.

São 6.231 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

O boletim desta terça-feira confirmou dois óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, sendo um deles nas últimas 48 horas. As vítimas são um homem e uma mulher, de 77 e 86 anos, respectivamente. Até o momento, foram contabilizadas 8.401 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Leitos do SUS

Curitiba tem quatro pacientes com covid internados em leitos de UTI. Outros 16 pacientes, referentes a casos suspeitos ou confirmados, estão em leitos de enfermaria. A SMS esclarece que os dados de internamentos, assim como as altas, são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 12 de julho

976 novos casos confirmados

2 óbitos (1 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 500.900

Casos ativos – 6.231

Recuperados – 486.268

Óbitos – 8.401