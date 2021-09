A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) de Curitiba começa na próxima segunda-feira (13) obra de correção geométrica da Rua Eduardo Sprada, no trecho de 250 metros a partir do cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A intervenção terá o objetivo de desatar um dos nós de trânsito mais problemáticos da capital.

O serviço corrigirá o traçado da Rua Eduardo Sprada, eliminando a obrigatoriedade de os motoristas terem que fazer duas curvas fechadas, no encontro com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e antes de passar sob a rodovia BR-376, para seguirem seu itinerário pela via. A previsão é de que o trabalho dure seis meses.

+ Veja também: Capivara atropelada em Curitiba ao lado do parque Barigui

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, durante a realização da intervenção, principalmente nestas primeiras etapas, o impacto para o tráfego na região será baixo. Não será necessário implantar bloqueios totais de trânsito e as interrupções parciais, que não impedem a passagem de veículos, só devem ocorrer quando forem feitos os encaixes de pistas, na fase final da obra.

“O trabalho será iniciado e mantido na margem na Rua Eduardo Sprada, onde há um terreno vago por onde passará o novo traçado da via, grande parte do tempo da obra. Com isso, o trânsito não sofrerá interrupções. Porém, é muito importante que os motoristas redobrem a atenção e diminuam a velocidade, pois o local terá homens e máquinas em plena execução do serviço”, apontou Rodrigo Rodrigues.

O secretário ainda destacou a necessidade da obra, que trará maior segurança e fluidez ao trânsito naquele trecho da Rua Eduardo Sprada.

Mais obras

A uma quadra de distância do ponto onde a Rua Eduardo Sprada passará por obras a partir do próximo dia 13, outras duas vias que servem os moradores da CIC foram requalificadas completamente entre os meses de junho e julho. As ruas Professor Henrique Berg e Vitória Moreira Damaceno, que tinham o pavimento de saibro, hoje já contam com infraestrutura de drenagem e estão cobertas com asfalto novo.

As benfeitorias fazem parte do programa Asfalto no Saibro e alcançaram cerca de 400 metros, sendo 148 metros da Rua Professor Henrique Berg e outros 248 metros da Rua Vitória Moreira Damaceno. Acabou o pó, a lama e os buracos que incomodavam os moradores e motoristas que trafegam por essas ruas.

+ Leia também: Tristão Garcia explica o que falta para o Coritiba garantir acesso à Série A

Entre os meses de julho e agosto deste ano, também foi realizada a reciclagem do pavimento da Rua General Walter da Costa Reis, no trecho entre as ruas Eduardo Sprada e Professor Oliveiros Vilaça. Outros 190 metros de asfalto novo na CIC.

E, no ano passado, entre os meses de março e maio, a própria Rua Eduardo Sprada recebeu obras de pavimentação. Foram requalificados os 3.870 metros do trecho compreendido entre a Rua João Dembinski até o limite entre Curitiba e o vizinho município de Campo Largo.