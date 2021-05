A Prefeitura de Curitiba decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná Jaime Lerner, ocorrida nesta quinta-feira (27), aos 83 anos. “Lerner costumava dizer com entusiasmo e sabedoria: ‘Quem cria, nasce todo dia’, lembrou o prefeito Rafael Greca.

Essa abordagem de vida levou ao que Greca chama de “legado admirável” produzido pelo arquiteto e urbanista. “Foi um notável urbanista, um prefeito transformador, um dos mentores da valorosa equipe que moldou a história recente da Curitiba urbana”, completou o prefeito.

O trabalho de Lerner contempla uma lista ampla de locais marcantes na capital: do Teatro Paiol ao calçadão da rua das Flores; do Parque Barigui à Ópera de Arame; do Jardim Botânico de Curitiba ao Jardim Zoológico do parque do Iguaçu; da Cidade Industrial de Curitiba ao sistema BRT, copiado em pelo menos 250 cidades do mundo.

Luto também no Paraná

O governador Ratinho Jr prestou condolências e declarou luto de três dias no Paraná pelo falecimento de Jaime Lerner. “Nossas condolências à família e amigos do ex-governador Jaime Lerner. O Paraná perde um grande cidadão, que ajudou a transformar Curitiba e o Estado. Os nossos corações, marca que por muito tempo ele usou, estão juntos neste momento de profunda dor e tristeza para todo o povo do Paraná”, disse o governador.

“Jaime Lerner tinha amor pelo Paraná. Dedicou uma vida inteira ao Estado, com realizações que transformaram Curitiba e servem até hoje de inspiração mundo afora. Um exemplo que ficará marcado eternamente pelas centenas de obras espalhadas pelo nosso Estado”, reforçou Ratinho Junior.