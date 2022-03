Remendo e mais remendo. Para quem transita nas proximidades da Rua Fernando de Noronha, uma das principais vias do bairro Boa Vista, em Curitiba, e que liga o bairro ao Santa Cândida, precisa conviver com acessos estreitos e o perigo ao longo do dia. Um dos acessos a Fernando de Noronha ocorre pela Rua Coronel Ary Pinho.

Devido ao movimento de veículos, esse trecho compreende cinco quadras. São ruas pequenas e com um comércio ativo na região. No entanto, tanto o calçamento quanto a pista vivem remendadas e viraram um problema para os moradores. Sem contar o mato que ganha altura em frente das residências.

Roberto Eduardo Pesserl, 66 anos, é administrador de empresas. Morava no bairro Bacacheri, mas se mudou para Rua Coronel Ary Pinho há seis meses. Apesar do pouco tempo no Boa Vista, ele está preocupado com a segurança das pessoas. “É um abandono. É muito complicado andar pelas ruas, pois não existe um calçamento de qualidade. As pessoas precisam andar junto com os veículos. São caminhões, motocicletas que passam colado ao corpo dos pedestres em alta velocidade. Não temos a quem recorrer, pois não existe esse trabalho. É falar ao vento sobre o perigo de se caminhar por aqui”, desabafou o novo morador do bairro.

Rua Coronel Ary Pinho. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Ao caminhar pelas ruas, a reportagem da Tribuna percebeu o problema. Além de ser perigoso ao pedestre, os motoristas precisam ficar atentos para não avançar para a mão contrária. Ônibus, caminhões ou mesmo pequenos veículos costumam transitar na outra faixa. “A via é estreita e não passa dois veículos se tiver um carro estacionado na rua. O barulho é muito grande em todos os horários. Falta fiscalização, e a própria Regional do Boa Vista não tem vez e nem voz”, comentou Roberto.

Ruas remendadas e furtos em comércios

Sem uma pista de qualidade e cheia de remendos, a rua Coronel Ary Pinho parece uma colcha de retalhos. Lado direito, lado esquerdo e no meio, remendo de todos os tamanhos. “É perigoso e o carro sofre com isso. Já presenciei acidentes e parece que não melhora. Caminhões passam trepidando por tudo, fora a sinalização que já está gasta no chão”, completou Roberto.

Rua Coronel Ary Pinho. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Já o comércio também reclama da falta de segurança no bairro. Uma loja de construção teve, nos últimos dias, o furto de uma escada e de lâmpadas. “O Boa Vista foi seguro um dia. Temos que infelizmente conviver com esse tipo de crime que avança em todos os lugares. Não se tem mais paz em nenhum lugar”, relatou um comerciante que pediu o anonimato.

Diga aí, prefeitura!

Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas de Curitiba (SMOP), a Rua Coronel Ary Pinho, no Boa Vista, não está incluída nesse momento da etapa do Programa de Recuperação da Malha Viária da prefeitura. No entanto, estudos e análises estão em desenvolvimento para definir os critérios de inclusão de novas vias da cidade no programa.

De acordo com a nota enviada para a Tribuna do Paraná, de 2017 a dezembro de 2021 foram programadas 1.316 ações de pavimentação em 1.139 ruas, totalizando 650 km de ruas com novo asfalto na cidade. A população pode apresentar as prioridades para sua região por meio da Central 156 e participando das audiências públicas promovidas pela prefeitura, como o Fala Curitiba.

E o policiamento?

De acordo com a Polícia Militar (PM), a região do bairro Boa Vista recebe policiamento diuturnamente desempenhado pelo 20.º Batalhão da PM, responsável pela área, bem como das equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), as quais fazem abordagens e patrulhamento ostensivo para inibir crimes, incluindo furtos e roubos. Além disso, operações policiais preventivas são desencadeadas rotineiramente na cidade, abrangendo a região citada, e as ruas citadas.

A PM orienta que as pessoas façam o acionamento pelo 190 ou pelo aplicativo 190 PR para que ocorra o atendimento. No caso de situações já passadas, o cidadão deve ir até uma Delegacia de Polícia para fazer o Boletim de Ocorrência, pois a análise criminal da PM é feita com base no registro desse documento. A readequação de policiamento também é feita a partir dos registros criminais.

