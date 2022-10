As obras de instalação de um moderno sistema de iluminação e dispositivos de segurança no Contorno Sul, em Curitiba, começam na próxima segunda-feira (24). O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (21) durante reunião técnica da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), do Governo do Estado.

O contrato para o início dos trabalhos foi assinado em maio deste ano entre o governo e o Consórcio Engeluz-Marandel, vencedor da licitação, para a elaboração do projeto e execução da obra. Os serviços juntos são uma nova modalidade adotada pelo Estado para que a empresa atue nas duas frentes.

Apesar da rodovia estar sob jurisdição federal, o Governo do Estado, com autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), contratou os serviços e investirá cerca de R$ 21,6 milhões no local. A obra, segundo o governo, tem previsão de ser entregue em seis meses.

Obras

A obra da próxima segunda-feira começa no km 587, na interseção com a Rodovia do Café, no sentido Tatuquara, a partir das 9h, e seguirá, conforme cronograma apresentado, até a interseção com a Rua Vicente Micheloto, totalizando cerca de 10,7 quilômetros de extensão.

A partir de 16 de janeiro, as obras devem começar no sentido São Braz, até finalizar novamente na interseção com a Rodovia do Café.

Equipes trabalharão no local todos os dias, das 9h às 16h30. A meta da empresa é executar cerca de 1 quilômetro por semana. Conforme as instalações forem concluídas em cada trecho, as luzes serão ligadas, o que já trará mais segurança para a população.

Além da iluminação no canteiro central, a obra prevê iluminação em LED nas vias marginais, em trechos de travessias e obras de arte ainda não iluminadas, e contempla, ainda, a instalação de dispositivos de segurança como sinalização, barreiras de concreto e defesas metálicas, buscando evitar o choque direto dos veículos em postes instalados em um eventual acidente.

Segundo a Comec, a autorização do DNIT para a execução da obra contempla mais quatro quilômetros de iluminação até a interseção do Contorno Sul com a BR-116, na região do Ceasa, trecho que deverá ser contratado após a conclusão desta primeira etapa.

Bloqueios

O presidente da Comec, Gilson Santos, ressalta que durante a intervenção a atenção dos motoristas que utilizam a via deverá ser redobrada. “Realizamos um grande trabalho de alinhamento com todos os órgãos envolvidos para que a execução desta obra gerasse o mínimo de transtorno possível para a população. Mas alguns bloqueios parciais e até totais da rodovia serão necessários”, adiantou.

“Por isso, é aconselhável evitar o local e, caso isso não seja possível, redobrar a atenção. Serão seis meses de execução de uma obra extremamente necessária e que trará benefícios para toda a população”, acrescentou.

Ônibus

Algumas linhas do transporte coletivo metropolitano também poderão ser impactadas em suas operações, em especial as linhas J02 Campo Largo – Camp. do Siqueira e J62 CTBA – Campo Largo. Uma equipe da Superintendência de Trânsito (Setran), de Curitiba, acompanhará diariamente os serviços, organizando o desvio pelas marginais.