Um grave acidente na Rodovia do Xisto (BR-476), em Araucária, região metropolitana de Curitiba, resultou em uma morte no início da tarde desta quinta-feira (10). Outras duas vítimas foram atendidas pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhadas com ferimentos leves para hospitais da região.

O acidente ocorreu no km 159 da rodovia, por volta das 12h30. De acordo com as informações de testemunhas prestadas à Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Uno cruzava a rodovia quando foi atingido lateralmente por uma SpaceFox que seguia no sentido Curitiba.

A vítima fatal, uma mulher ainda não identificada, era a passageira do Uno. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros, que realizaram manobras de reanimação. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado e um helicóptero foi até o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.