Um acidente envolvendo pelo menos três carros, na manhã desta segunda-feira (23), bloqueou duas das três faixas da Avenida das Torres, sentido São José dos Pinhais. O trânsito ficou complicado ao longo da manhã, mas foi liberado perto da hora do almoço. Uma mulher, sem identificação, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu bem perto do portal de São José dos Pinhais, em frente ao Parque São José. A violência do acidente foi tão grande que um dos veículos parou tombado no meio da Avenida das Torres. O outro, que também chegou a capotar, ficou com a frente completamente destruída, na contramão, e um terceiro, um Fiat Uno, teve a frente danificada.

Segundo o tenente Alisson Rocha Vieira, do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após uma tentativa de mudança de faixa. “Os dois veículos capotaram e apenas um dos condutores, pela cinemática do trauma, em virtude dos danos causados ao veículo, teve uma lesão incompatível com a vida e veio a óbito. É uma via que tem uma velocidade controlada, de 70 quilômetros por hora. Então qualquer desatenção do motorista pode gerar um acidente com esse tipo de dano”, disse o tenente em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC, desta segunda-feira.

Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram de uma ferramenta específica para rasgar a lataria de um dos carros e retirar uma das vítimas das ferragens. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo da vítima fatal, ainda não identificada.

O trânsito no local ficou bastante complicado e a dica para quem precisa se deslocar de Curitiba para São José dos Pinhais é utilizar a Avenida Salgado Filho.

