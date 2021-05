Oito dias depois, finalmente, a história de Ruffos termina com final feliz. O cachorro da raça beagle fugiu no dia 13 de maio de uma clínica veterinária no bairro Uberaba, em Curitiba. O cão, com oito anos de idade, estava com a cabeça enfaixada quando fugiu, pois tinha acabado de fazer uma intervenção na orelha.

Depois de quase 10 mil compartilhamentos do cartaz que pedia informações do Ruffos nas redes sociais, e também da ajuda da reportagem da Tribuna, o sumiço de Ruffos se populariou. E na noite de quinta-feira (20), um rapaz de Guaratuba entrou em contato com o tutor do cão, Júlio Cesar Augusto, dizendo que tinha visto Ruffos numa oficina mecânica, no Bairro Alto.

LEIA TAMBÉM:

>> Cachorro foge de clínica veterinária em Curitiba. Viu o Ruffos por aí?

“A gente tava na rua direto procurando. Mas aí esse rapaz de Guaratuba disse que reconheceu Ruffos pelo compartilhamento do cartaz, disse que tinha um cachorro igual na oficina de um amigo dele ontem a noite. Eu já pensei que poderia ser ele mesmo sem ver a foto, porque o local era bem próximo da última vez que ele foi visto. Mas quando eu vi a foto, eu parei o carro. Quando eu cheguei lá, fiz um vídeo, já comecei a chorar no vídeo”, revela o tutor, emocionado.

Depois de oito dias desaparecido, Ruffos agora está em casa e passa bem. “Ele perdeu 2,7 kgs, mas não tem nenhuma preocupação maior. Está bem debilitado porque emagreceu bastante, mas graças a Deus ele está bem”, comemora Júlio.