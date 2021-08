A Unidade de Saúde do Bacacheri, no distrito sanitário do Boa Vista, passará por reforma. As obras começam nesta terça-feira (17) e devem durar 45 dias. A reforma inclui a ampliação de uma sala, adequação do abrigo de resíduos e a revitalização da cobertura. O custo da obra é de R$ 142.874, pagos com recursos do município, como informa a prefeitura.

A Unidade de Saúde Bacacheri, que estava com as atividades suspensas devido à reorganização do sistema realizada por conta da pandemia do covid-19, permanece com o atendimento dos usuários direcionados à Unidade Jardim Aliança (Rua José Ursolino Filho, 614 – Santa Cândida), durante o período de obras.

“Estamos aproveitando o momento para realizar benfeitorias nesta unidade que, ao reabrir, poderá oferecer um atendimento ainda melhor e mais confortável para a população”, afirma a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

