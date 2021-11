Os moradores da região do Santa Cândida, em Curitiba, vão finalmente voltar a usar a Unidade de Saúde Fernando de Noronha a partir desta terça-feira (09). A US foi revitalizada pela prefeitura em 2020 e 2021. Agora, com a entrega das obras nesta segunda-feira (08), 17,5 mil moradores da região vão poder contar com o atendimento no local.

Entre as benfeitorias, a Unidade de Saúde Fernando de Noronha passou a ter dois novos consultórios. A recepção ganhou guichê para pessoas com deficiência e o banheiro foi readequado para este público. Houve mudanças de fluxo e substituição de computadores.

O local ganhou, ainda, revisão da estrutura da cobertura e do telhado; troca de todo o piso; pintura interna e externa; e troca de todas as luminárias e das tomadas, para melhor adequação do mobiliário.

Foram investidos R$ 195.252,59, sendo R$ 150 mil provenientes de recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) definidos por resolução de 2018 assinada pelo então secretário e atual deputado estadual Michele Caputo, presente ao evento. O restante dos recursos é proveniente do município.

Por toda a cidade

Com a entrega de hoje, a Prefeitura de Curitiba completou as revitalizações de 16 Unidades de Saúde desde o início de 2021.

Além da Unidade de Saúde Fernando de Noronha receberam melhorias e estão sendo utilizadas pelos curitibanos as unidades: Santa Efigênia (Barreirinha); Caiuá (CIC); Pompéia (Tatuquara); São Paulo (Uberaba); Ipiranga (Capão Raso); Vista Alegre (Pilarzinho); Vila Feliz (Novo Mundo), todas em 2020. Este ano, foram entregues as unidades: Nossa Senhora da Luz (CIC); Dom Bosco (Campo de Santana); Abaeté (Boa Vista); Parque Industrial (feita reforma na área da Odontologia, Capão Raso); Tingui (Tingui); Pilarzinho (Pilarzinho); Moradias Belém (Boqueirão); e Moradias da Ordem (Tatuquara). Nas próximas semanas, a Prefeitura deve concluir e entregar a reforma na Unidade de Saúde Bacacheri.

