As 12 Unidades de Saúde reestruturadas temporariamente pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para atendimento exclusivo de pessoas com sintomas respiratórios irão funcionar neste sábado (08) com horário reduzido, das 8 às 17 horas e seguirão atendendo na próxima semana. (Veja lista abaixo)

Essas unidades foram remodeladas na última terça-feira (04) para dar suporte para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que vêm recebendo grande demanda de pacientes de menor gravidade. Pessoas com sintomas respiratórios leves devem ser atendidas nessas unidades específicas.

Nesses locais serão atendidos exclusivamente casos suspeitos e com sintomas leves de gripe e covid-19, como tosse, dor de garganta, febre, congestão nasal, ou de emergência.

Central 3350-9000

A SMS orienta ainda, para que as pessoas com sintomas leves deem prioridade para o atendimento pela Central 3350-9000 antes de se deslocar para um serviço de saúde. Por telefone, poderá ter seu caso avaliado por profissionais da Saúde, com os encaminhamentos necessários e agendamento de coleta de exame no período certo.

Esse canal é o mais adequado para quem suspeitar ter sido contaminado por covid-19 ou gripe, pelo conforto de ser atendido por profissionais de saúde sem sair de casa e sem o risco de contaminar ou ser contaminado pelos vírus ao buscar atendimento presencial.

Assim, a pessoa que sentir sintomas respiratórios leves deve procurar, prioritariamente, o atendimento na Central 3350-9000 que é feito diariamente, das 8h às 20h.

Próxima semana

As 12 unidades seguirão atuando como apoio às UPAs na próxima semana, atendendo exclusivamente situações respiratórias ou de emergência, voltando com o horário estendido, das 7 às 20 horas.

A reeoganização será mantida enquanto a demanda por atendimento respiratório de casos leves estiver alta na cidade. Nas UPAs serão mantidos os atendimentos de urgência e emergência, casos em que a espera resulta em risco iminente de morte.

O usuário deve procurar a unidade mais próxima de sua casa, em seu Distrito Sanitário. Durante esse período, outros serviços das unidades de saúde – inclusive a vacinação – serão feitos nas demais unidades.

Outros serviços e vacinação contra a covid

Para demais serviços de saúde, os curitibanos devem se encaminhar para outras Unidades de Saúde em sua região. Para saber os pontos em que a vacinação contra a covid-19 será realizada, a orientação é consultar o site imunizaja.curitiba.pr.gov.br

Unidades de Saúde exclusivas atendimento sintomas respiratórios

Sábado, das 8h às 17h e de segunda a sexta, das 7h às 20h.

• Distrito Sanitário Bairro Novo – Unidade de Saúde Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791, Sítio Cercado)

• Distrito Sanitário Boa Vista – Unidade de Saúde Santa Cândida (Avenida Paraná, 5050, Santa Cândida)

• Distrito Sanitário Boqueirão – Unidade de Saúde Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650, Hauer)

• Distrito Sanitário Cajuru – Unidade de Saúde Trindade II (Rua Sebastião Marcos Luiz, 119, Cajuru)

• Distrito Sanitário CIC – Unidade de Saúde Caiuá (Rua Arnaud Ferreira Vellozo, 200, Cidade Industrial de Curitiba)

• Distrito Sanitário Matriz – Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807, Praça Ouvidor Pardinho)

• Distrito Sanitário Pinheirinho – Unidade de Saúde Aurora (Rua Theofhilo Mansur, 500, Novo Mundo) e Unidade de Saúde Sagrado Coração (Rua Antonio Claudino, 375 ,Pinheirinho)

• Distrito Sanitário Portão – Unidade de Saúde Guaíra (Rua São Paulo, 1495, Vila Guaíra)

• Distrito Sanitário Santa Felicidade – Unidade de Saúde São Braz (Rua Antonio Escorsin, 1960, São Braz) e Unidade de Saúde Pilarzinho (Rua Amauri Lange Silvério, 1251, Pilarzinho)

• Distrito Sanitário Tatuquara – Unidade de Saúde Monteiro Lobato (Rua Olivio José Rosetti, 538, Tatuquara).

