Neste fim de ano, 21 Unidades de Saúde permanecerão abertas para o atendimento à população no dia 23 de dezembro (quinta-feira) e de 27 a 30 de dezembro (segunda a quinta-feira), dentro do período de recesso de fim de ano da Prefeitura de Curitiba.

As 21 unidades (veja a lista abaixo) funcionarão das 8h às 17 horas e vão aplicar a vacina contra a covid-19 para pessoas que já foram convocadas para primeira e segunda doses e dose de reforço e que ainda não compareceram (repescagem).

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba não registra novas mortes de covid-19 e mantém 30% de ocupação de UTIs

>> Vacinas CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen são efetivas e protegem contra a covid-19, confirma Fiocruz

Essas unidades também prestarão serviços como atendimento com a enfermagem, consulta médica, odontológica, vacinas e dispensação de medicamentos. Em caso de necessidade, o usuário deve procurar a unidade mais próxima dentro do Distrito Sanitário do seu bairro.

Atendimento contínuo

Além dessas Unidades de Saúde, hospitais e oito unidades de pronto-atendimento (UPAs) 24 horas funcionarão normalmente entre os dias 23 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, atendendo a população nas intercorrências de saúde relacionadas a urgências e emergências.

A organização do atendimento da Secretaria Municipal da Saúde para o período está em consonância com o Decreto Municipal 1.924/2021, que estabelece o recesso dos serviços públicos do município.

Veja como funcionarão os serviços de Saúde entre 23/12/2021 e 2/1/2022

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Abertas 24 horas;

Samu – Atendimento 24 horas;

Central 3350-9000 – Diariamente, das 8h às 20h;

Caps – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vão funcionar normalmente entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, com exceção dos dias 24 e 31. Nestes dias, os Caps 3 mantêm o atendimento 24 horas apenas para os pacientes acolhidos nos leitos.

Unidades de Saúde – Ficam fechadas entre 23/12/2021 e 2/1/2022, com exceção das 21 unidades listadas a seguir. Estas ficam abertas, das 8h às 17h, nos dias 23, 27, 28, 29 e 30 de dezembro, para atendimento com a enfermagem, consulta médica, odontológica, vacinas e dispensação de medicamentos.

Também farão a vacinação de repescagem contra a covid-19 (para pessoas que já foram convocadas para primeira e segunda doses e dose de reforço e que ainda não compareceram).

O usuário deve procurar a unidade mais próxima dentro do Distrito Sanitário do seu bairro.

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo – Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Unidade de Saúde Sambaqui – Rua Roberto Dala Barba, 44 – Ganchinho

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Atuba – Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

Unidade de Saúde Vila Leonice – Av. Anita Garibaldi, 6814 – Cachoeira

Unidade de Saúde Jardim Aliança – Rua José Ursolino Filho, 646 – Santa Cândida

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Érico Veríssimo – Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos, 510 – Alto Boqueirão

Unidade de Saúde Irmã Tereza Araújo – Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Salgado Filho – Av. Sen. Salgado Filho, 5265 – Uberaba

Unidade de Saúde Trindade ll – Rua Sebastião Marcos Luiz, 1223 – Cajuru

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Campo Alegre – Av. das Indústrias, 1749 – CIC

Unidade de Saúde Caiuá – Rua Arnaud Ferreira Velloso, 200 – CIC

Unidade de Saúde Atenas – Rua Emília Erichsen, 45 – CIC

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho – Rua 24 de Maio, 807 – Centro

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Parque Industrial – Rua Laudelino Ferreira Lopes, 1801 – Capão Raso

Unidade de Saúde Sagrado Coração – Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Amélia – Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Unidade de Saúde Vila Guaíra – Rua São Paulo, 1495 – Guaíra

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Pilarzinho – Rua Amauri Lange Silvério, 1251 – Pilarzinho

Unidade de Saúde São Braz – Rua Antônio Escorsin, 1960 – São Braz

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Caximba – Estrada Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

Unidade de Saúde Moradias da Ordem – Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240 – Tatuquara.

Web Stories