No feriado de Corpus Christi, o serviço nas Unidades de Saúde de Curitiba funcionará com cronograma especial. Nesta sexta-feira (17), todas as 107 unidades funcionam em expediente normal. No sábado (18) e no domingo (19) todas estarão fechadas.

Nesta sexta, as 107 unidades de saúde da cidade atenderão no horário de funcionamento, inclusive com a oferta da vacinação contra a covid 19, contra a gripe (para pessoas com 6 meses de idade ou mais) e a multivacinação. É recomendado o uso de máscara facial nesses locais.

No sábado e no domingo, as unidades de saúde estarão fechadas.

Demais serviços

Confira como funcionarão os demais serviços da saúde em Curitiba durante o feriado de Corpus Christi:

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

• UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

• UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

Samu 192

Atendimento 24 horas

Central 3350-9000

Diariamente, das 8h às 20h, para atendimento de casos de sintomas respiratórios leves (tosse, coriza, dor de garganta, perda de olfato e paladar). Ao aparecimento desses sintomas, a pessoas deve adotar imediatamente o uso da máscara facial, mesmo dentro de casa, para evitar a transmissão de doenças como gripe, covid-19, resfriado, a outras pessoas.

Caps

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) vão funcionar normalmente no dia 17 (sexta-feira).

