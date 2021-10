Nesta quarta-feira (6), duas unidades de saúde recentemente reformadas foram reabertas para o atendimento à comunidade: a US Moradias Belém, no distrito sanitário do Boqueirão, e a US Tingui, no distrito sanitário do Boa Vista.

No início da manhã, a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, esteve na Unidade de Saúde Moradias Belém para visitar e conferir as mudanças. E, no fim da manhã, o prefeito Rafael Greca esteve na Unidade de Saúde Tingui, acompanhado da secretária. “Nós vemos nestas obras a melhora e a excelência da saúde pública em Curitiba”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

“Mesmo com um trabalho hercúleo durante a pandemia, fizemos reformas de unidades de saúde. Não paramos nem um minuto para dar o melhor acolhimento à população, como é o desejo do nosso prefeito Rafael Greca, que dá todas as condições de trabalho e incentivo para a Saúde de Curitiba”, destacou a secretária municipal.

Moradores satisfeitos

Prefeito Rafael Greca foi até a US Tingui conferir as reformas. Foto: Pedro Ribas/SMCS

Inaugurada em 1985, a Unidade Moradias Belém é onde o aposentado Valtermir Benedito Miles, 55 anos, recebe o atendimento do SUS Curitibano. Na entrega das obras de revitalização, ele homenageou a equipe do local, com a inscrição “Parabéns aos profissionais do SUS” estampada na camiseta. “Vim para ver como ficou e agradecer por tudo que essa equipe faz pela gente. A unidade está muito mais bonita e todos merecem”, disse Miles.

A confeiteira Rosa Maria de Souza da Silva, 61 anos, faz parte das 15 mil pessoas atendidas pela Unidade de Saúde Moradias Belém e diz que as obras deixaram o lugar mais agradável. “Fico feliz com a reabertura. Conheço todos aqui e é bom ver o lugar mais bonito”, disse.

A dona de casa Indiara Cordeiro França, 29 anos, é usuária da unidade Tingui há sete anos e esteve aprovou as mudanças. “Está bem melhor agora, com cara mais nova, mais arejada”, disse.

O aposentado Renato José Kula, 82 anos, compartilha da opinião de Indiara. “Está bonito, renovado, nota dez”, diz ele, que frequenta a unidade há dez anos e é um dos 17 mil usuários da área de abrangência da US Tingui.

Melhorias

Com recursos próprios do município, na unidade Moradias da Ordem foi realizada pintura interna e externa; substituição de portão de acesso de veículos, grelhas do pátio, tomadas na recepção e área de espera e luminárias; reforma do piso em um consultório; execução de fundação; conserto da calçada externa e construção de nova casa de compressor.

Já na US Tingui foram investidos R$ 177,6 mil, sendo que R$ 150 mil são provenientes de recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pela resolução 411/2018, referente à época do então secretário Michele Caputo. O restante dos recursos é proveniente do município.

Na US Tingui foi realizada revisão da estrutura da cobertura, troca do piso, pintura interna e externa, adequação de fluxos, ampliação da farmácia, instalação de lavatórios nos consultórios para melhorar a ergonomia, individualização das cadeiras de odontologia, reforma dos banheiros dos funcionários (masculino e feminino) dentro da unidade, troca das tomadas existentes e instalação de novas para melhor adequação do mobiliário, troca de todas as luminárias, implantação de melhorias na recepção com guichê para pessoas com deficiência, substituição de computadores e impressoras.