Para celebrar o dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e padroeiro da ecologia, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realiza de graça, na próxima terça-feira (04), a 8ª edição da tradicional Bênção dos Animais de Estimação. No evento, que ocorre no Campus Curitiba, acadêmicos e professores do curso de Medicina Veterinária estarão presentes para dar dicas e orientações aos tutores de pets. Também haverá a participação do Instituto Aumigão com a feira de adoção de cães.

O evento ocorre no espaço entre a capela e a biblioteca do Campus Curitiba, das 10h às 16h, e também no formato drive-thru, em horário reduzido do almoço, do meio-dia às 14h, com entrada exclusiva pelo Portão 1, na Rua Imaculada Conceição. Os padres farão a bênção.

Foto: PUCPR/divulgação.

Segundo a organização, ao levar o animal para a bênção, o público deve lembrar de todos os cuidados necessários, como a utilização de coleiras nos cães e de focinheira para as raças em que o acessório é exigido.

“O evento é uma forma de demonstrar gratidão e retribuir o carinho dos bichinhos, que sempre são fiéis e estão ao nosso lado mesmo nos momentos mais difíceis, sem esperar nada em troca. Além disso, queremos orientar e trocar experiências em relação aos cuidados dos animais de estimação”, explica Carolina Zaghi Cavalcante, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da PUCPR.

Para entrar no clima do evento, a PUCPR preparou uma playlist especial no Spotify. Além de curtir uma seleção musical, os ouvintes podem conferir dicas e orientações importantes de professores e estudantes da Clínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade sobre saúde e bem-estar animal. Basta clicar no link de acesso.

Serviço

8ª Bênção dos Animais da PUCPR

Dia 04 de outubro de 2022 (terça-feira)

Praça Cívica (entre a biblioteca e a capela): das 10h às 16h

Drive-thru (entrada pelo Portão 1): do meio-dia às 14h

Rua Imaculada Conceição, n. 1155 – Prado Velho, Curitiba – PR

Evento Gratuito