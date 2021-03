A Universidade Federal do Paraná (UFPR) adiou, pela segunda vez, a aplicação das provas da primeira fase do vestibular 2020/2021 por causa do agravamento da pandemia de coronavírus. As provas estavam marcadas para o próximo dia 28 de março, depois de já terem sido adiadas – a data anterior era 28 de fevereiro.

De acordo com o Núcleo de Concursos (NC) da universidade a decisão levou em conta o decreto municipal nº 565/2021, da última sexta-feira (12), e a nota técnica da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Novo Coronavírus da própria UFPR. As provas para educação profissional e para ingresso na carreira de Policial Militar e Bombeiros também foram adiadas. Ainda não há definição de nova data para realização das provas.