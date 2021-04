A Universidade Federal do Paraná informa que a nova data do processo seletivo 2020/2021 será 18 de julho. A instituição ainda vai definir em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), marcada para o dia 30 de abril, o formato da prova. O vestibular pode ser realizado em duas fases – conforme previsto inicialmente – ou com uma prova única.

O anúncio foi feito pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca durante a reunião do Conselho Universitário (Coun) desta quinta-feira, dia 15 de abril. O reitor ressaltou que a realização da prova em 18 de julho está condicionada às condições epidemiológicas da Covid-19.

O processo de seleção para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) é vinculado ao Processo Seletivo Vestibular e segue as mesmas definições.