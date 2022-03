Com a melhora do cenário epidemiológico no município e a queda na taxa de ocupação dos leitos para covid-19, a partir desta segunda-feira (14) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boqueirão retoma o atendimento exclusivo de urgência e emergência, prestando o mesmo serviço das demais oito UPAs de Curitiba.

A UPA Boqueirão estava funcionando como unidade de internamento para pacientes com sintomas respiratórios, com 50 leitos clínicos, desde 26 de janeiro.

Essa foi a segunda vez que a UPA Boqueirão chegou a ser utilizada como unidade de internamento durante a pandemia. No fim do primeiro ano da pandemia, em novembro de 2020, foram ativados 31 leitos clínicos no local para atender os casos suspeitos e confirmados de covid.

Em 16 de outubro de 2021, a UPA foi reaberta para atendimento de urgência e emergência, já no novo modelo chamado Circuito Diferenciado de Atendimentos, o CDA (leia mais abaixo).

Com o enfrentamento da variante Ômicron, com recorde de casos, no início de 2022, a UPA Boqueirão precisou ser novamente transformada em unidade de internamento de pacientes com sintomas respiratórios.

“É com esperança de dias melhores, de que estejamos vivendo o início do fim desta pandemia, que anunciamos a reabertura da UPA Boqueirão. Temos essa esperança ao mesmo tempo que seguimos alertas caso seja necessário que o nosso sistema de Saúde dê conta de outras variantes que possam surgir”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Com a queda do número de novos casos, casos ativos, positividade dos exames e internamentos nas últimas semanas, os leitos clínicos da UPA Boqueirão começaram a ser revertidos nos últimos dias, para que a unidade pudesse reabrir na segunda-feira (14/3) para atendimento de urgência e emergência da população.

“Durante a pandemia, mesmo nos momentos mais críticos, não houve falta de assistência de saúde no município. Sem precisar recorrer aos famigerados hospitais de campanha, mostramos que o nosso sistema, o SUS Curitibano, teve elasticidade para se moldar e atender a pressão da pandemia, quando foi necessário”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

Circuito Diferenciado de Atendimentos

O chamado Circuito Diferenciado de Atendimentos (CDA), sistema pelo qual a UPA Boqueirão volta a atender a partir de segunda-feira (14/3), é baseado no método conhecido como “fast track”, modelo inglês que pode ser traduzido como rastreamento rápido do paciente. As principais vantagens estão na otimização do fluxo do paciente dentro do pronto atendimento, agilizando a realização de procedimentos.

No modelo CDA, após identificação na recepção e triagem (conforme a classificação de risco), o paciente é direcionado a um “box” onde receberá toda a assistência. O paciente, então, é atendido pelo médico neste local e, conforme a necessidade, pode receber medicação ou curativo sem ter de se deslocar para outros setores.

“O CDA traz celeridade e eficiência no atendimento”, diz o diretor do Departamento de Urgência e Emergência da SMS, Pedro Almeida.

A UPA Boqueirão é a segunda unidade de Curitiba a adotar o método. A primeira foi a UPA Pinheirinho, em março de 2019.