A partir desta quarta-feira (10), o atendimento médico da Saúde de Curitiba vai passar por uma profunda modificação no atendimento. “As nossas UPAs se transformam em hospitais para atender casos graves de covid-19. Apenas entrará na UPA pacientes encaminhados do Samu e casos graves de covid-19”, revela a secretária da Saúde Márcia Huçulak em entrevista coletiva nesta terça-feira (9).

Tradicionalmente, as UPAs recebem um número muito grande (em média 80%) de casos que não são de urgência, nem emergência médica. Com a gravidade da pandemia, a proposta da Secretaria da Saúde é transformar parte das UPAs em unidades de internação para covid-19. “Não queremos que ninguém fique sem assistência. A partir de amanhã vamos fechar para atendimento parte das unidades”, explica a secretária.

LEIA TAMBÉM – Paraná atinge a maior transmissão de covid-19 do país na véspera de flexibilizar restrições

Quem precisar de atendimento médico, tanto em casos de coronavírus como casos gerais, deve entrar em contato com a Central Coronavírus (41) 3350-9000. “A pessoa que está com mal estar e quer buscar a UPA, ligue para nós. Ela vai ser acolhida, vai passar por uma teleconsulta. Vai receber informação, receita médica por e-mail, atestado médico se precisar”, explicou Huçulak.

As UPAs Cajuru, Boa Vista, Sítio Cercado, Campo Comprido, Pinheirinho e CIC, passam a partir desta quarta-feira (10/3) para um sistema híbrido – funcionando como centros de internamento para casos de covid-19, além do pronto-atendimento para casos graves de outras doenças. A UPA Tatuquara já está neste sistema desde início deste mês.

Essas UPAs continuam a prestar o atendimento de casos graves, como por exemplo enfartes, AVC, entre outros – ou seja, aqueles que implicam em risco de morte e necessitam, portanto, de diagnóstico e atendimento imediato.

Casos leves e moderados serão redirecionados para outras unidades básicas de saúde, que passarão a funcionar como pronto-atendimento, e para a central 3350-9000.

O funcionamento das UPAs é 24 horas, todos os dias.

As UPAs Boqueirão e Fazendinha continuam funcionando apenas como unidades hospitalares, prestando-se ao internamento de pacientes de covid-19.

US Pronto Atendimento

Entre as medidas, 42 unidades de saúde passam a funcionar como pronto-atendimento para casos leves e moderados de urgência e emergência médica (que normalmente são feitos nas UPAs). (veja lista abaixo). Neste momento não serão realizados exames de rotina nem check-ups.

“Dessa forma, evitaremos que uma pessoa com quadro leve venha a contrair covid e passe, num curto espaço de tempo, a necessitar de internamento”, explica Huçulak.

O horário de funcionamento das 42 unidades básicas que passam a funcionar como pronto-atendimento foi ampliado, das 7h às 19h, de segunda a sexta. E nos sábados das 7h às 17h.

Vacinação, gestantes e crianças

Outras dez unidades básicas de saúde farão o atendimento de crianças e gestantes, que precisam de acompanhamento permanente. São as mesmas onde hoje ocorre a vacinação (exceto de covid-19).

Essas unidades funcionam de segunda à sexta, das 7h às 19h.

Outras seis unidades e demais locais – como Pavilhão da Cura, unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, drive-thru (Boqueirão, Boa Vista e Barigui), Rua da Cidadania do Tatuquara e do Fazendinha e Clube da Gente do CIC – permanecem fazendo a vacinação de covid-19. (veja a lista abaixo).

UNIDADES DE SAÚDE QUE SE TRANSFORMAM EM PRONTO ATENDIMENTO

Regional Unidade de Saúde

Bairro Novo US Bairro Novo

Bairro Novo US Coqueiros

Bairro Novo US Sambaqui

Bairro Novo US Umbará 1

Boqueirão US Eucaliptos

Boqueirão US Menonitas

Boqueirão US Vila Hauer

Boqueirão US Xaxim

Boa Vista US Bairro Alto

Boa Vista US Barreirinha

Boa Vista US Jardim Aliança

Boa Vista US Tingui

Boa Vista US Fernando de Noronha

Cajuru US Salgado Filho

Cajuru US Solitude

Cajuru US Trindade 2

Cajuru US Iracema

CIC US Augusta

CIC US Barigui

CIC US Sabará

CIC US Tancredo Neves

CIC US Vitória Régia

CIC US Campo Alegre

CIC US Caiuá

Matriz US Capanema

Matriz US Ouvidor Pardinho

Pinheirinho US Sagrado Coração

Pinheirinho US Vila Leão

Pinheirinho US Vila Machado

Pinheirinho US Ipiranga

Portão US Santa Amélia

Portão US Vila Guaíra

Portão US Santa Quitéria 2

Santa Felicidade US Campina do Siqueira

Santa Felicidade US São Braz

Santa Felicidade US Santa Felicidade

Santa Felicidade US Vista Alegre

Tatuquara US Caximba

Tatuquara US Monteiro Lobato

Tatuquara US Moradias da Ordem

Tatuquara US Rio Bonito

Tatuquara US Pompéia

Horário de atendimento: das 7h às 19h, de segunda a sexta. E nos sábados das 7h às 17h.

UNIDADES DE SAÚDE EXCLUSIVA PARA MULTIVACINAÇÃO, ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E GESTANTES

Regional Unidade de Saúde

Bairro Novo – US São João Del Rey

Boqueirão – US Waldemar Monastier

Boa Vista – US Santa Efigênia

Cajuru – US Cajuru

CIC – US São Miguel

Matriz – US Mãe Curitibana

Pinheirinho – US Fanny Lindóia

Portão – US Santa Quitéria 1

Santa Felicidade – US Bom Pastor

Tatuquara – US Santa Rita

Horário de atendimento: das 7h às 19h, de segunda a sexta. E nos sábados das 7h às 17h.

UNIDADES DE SAÚDE EXCLUSIVAS PARA VACINAÇÃO COVID-19

Bairro Novo – US Salvador Allende

Boqueirão – US Jardim Paranaense

Boa Vista – US Vila Diana

Cajuru – US Camargo

Pinheirinho – US Vila Feliz

Santa Felicidade – US Pinheiros

Horário de atendimento: das 7h às 19h, de segunda a sexta. E nos sábados das 7h às 17h.