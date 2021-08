A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai realizar um megaleilão de imóveis localizados nos bairros Santa Quitéria, Santa Felicidade, Campo Comprido e Jardim das Américas. São cinco lotes, que, juntos, somam um valor mínimo de R$ 2,3 milhões.

A abertura das propostas está marcada para as 13h do dia 24 de setembro na sede da Urbs, na Avenida Presidente Affonso Camargo, 330 – Estação Rodoferroviária/Bloco Central, no bairro Jardim Botânico. Vencem as maiores ofertas.

A venda faz parte da reorganização dos ativos da empresa, segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto. “A Urbs vem realizando um levantamento sobre seus ativos e esses são imóveis são antigos, não têm interesse para o transporte coletivo e nem para a área comercial, além de gerar custos para a empresa com vigilância, manutenção e limpeza”, diz.

O recurso arrecadado no leilão será usado para melhoria dos equipamentos públicos administrados pela Urbs, como o Mercado Municipal Capão Raso, as Arcadas de São Francisco e a Rua 24 horas. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, isoladamente ou em forma de consórcio, desde que liderado por empresa brasileira.

Os imóveis foram incorporados pela Urbs na década de 1980, como parte da cisão societária da antiga Companhia de Urbanização e também como parte de aumento de capital da Prefeitura na companhia. Fundada em 1963, a Companhia de Urbanização e Saneamento de Curitiba deu origem à Urbs, que passou a ter atuação direcionada para o transporte coletivo e mobilidade, principalmente.

Lotes

O primeiro lote é de um imóvel de 648m² na Rua Dom Orione, 156, zoneamento ZR-1, bairro Santa Quitéria, e tem preço mínimo de R$ 535 mil.

O segundo lote é de um imóvel de 580m² na Rua José Izidoro Biazetto, 885, zoneamento Zona de Transição Nova Curitiba, no bairro Campo Comprido, com preço mínimo de R$ 739,7 mil.

O terceiro lote é de um imóvel com 378m² na Rua Alberto Balhana, 512, zoneamento ZRSF, bairro Santa Felicidade. O preço mínimo é de R$ 212,6 mil.

O quarto lote compreende um imóvel de 323,28m² na Rua Francisco Nadolny, 369, no Santa Quitéria. O preço mínimo de alienação é de R$ 387 mil.

O quinto lote é de um imóvel de 595m² na Rua Francisco Castelano, 27, no Jardim das Américas. O preço mínimo é de R$ 483 mil. A Urbs ressalta que este último imóvel é motivo de um processo judicial de usucapião, com decisão reivindicatória favorável à Urbs em primeira instância.

Os detalhes sobre o leilão e seus critérios, além das formas de pagamento, podem ser consultados neste link.

