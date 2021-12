A Urbanização de Curitiba (Urbs) garante que não vai faltar ônibus aos usuários do transporte coletivo em caso de greve dos motoristas e cobradores da empresa Viação Mercês, responsável por 22 linhas, entre elas, a Interbairros e Inter 2.

Os funcionários da empresa não receberam o salário do mês de novembro e desde a terça-feira (07), foi assinado um termo de indicativo de greve. Uma nova Assembleia vai ser realizada na quarta-feira (15), às 14h, com a participação do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc).

De acordo com a Urbs, outras duas empresas poderão assumir as linhas da Viação Mercês. No caso, a Santo Antônio e a Glória estariam colocando os ônibus à disposição para suprir a falta em caso de confirmação de greve.

Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs, espera que não tenha necessidade de utilizar esse plano de contingência para que se garanta 100% da operação do transporte coletivo. “Esperamos que a situação se normalize o mais rápido possível e não seja necessário colocar em prática o plano de contingência”, disse Ogeny.

Linhas afetadas

São 22 linhas que transportam 17 mil pessoas em dias úteis. Entre elas, ônibus do transporte coletivo que atravessam a cidade por vários bairros como Interbairros 2, Inter 2 e Bairro Alto/Santa Felicidade. Confira abaixo as linhas que são coordenadas pela Viação Mercês.

979 TURISMO (JARDINEIRA)

307 B. ALTO / STA. FELICIDADE (LINHA DIRETA)

023 INTER 2 ( ANTI-HORÁRIO) LINHA DIRETA

022 INTER 2 (HORÁRIO) LINHA DIRETA

021 INTERBAIRROS II (ANTI-HORÁRIO) INTERBAIRROS

020 INTERBAIRROS II (HORÁRIO) INTERBAIRROS

040 INTERBAIRROS IV

365 JD. SOCIAL / BATEL (CONVENCIONAL)

150 C. MÚSICA / V. ALEGRE (CONVENCIONAL)

967 JÚLIO GRAF (CONVENCIONAL)

917 JD. (IPÊ ALIMENTADOR)

912 JOSÉ CULPI (ALIMENTADOR)

915 OURO VERDE (VIA VL.BÁDIA) (ALIMENTADOR)

911 PASSAÚNA (ALIMENTADOR)

913 BUTIATUVINHA (ALIMENTADOR)

924 STA. FELICIDADE / STA. CÂNDIDA (ALIMENTADOR)

916 PINHEIROS (ALIMENTADOR)

821 FERNÃO DIAS (ALIMENTADOR)

918 VENEZA (ALIMENTADOR)

901 STA. FELICIDADE (TRONCAL)

972 JD. ITÁLIA (TRONCAL)

965 SÃO BERNARDO (TRONCAL)