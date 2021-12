Usuários do transporte público de Curitiba tiveram problemas para entrar nos ônibus na manhã desta quarta-feira (29). As linhas tiveram horário de sábado e, com isso, as filas se formaram nos pontos, gerando atrasos para as pessoas que estavam se encaminhando ao trabalho. A definição da mudança de horário foi informada pela prefeitura de Curitiba na semana passada.

+Viu essa? Morre Gabriel Zequinão, querido em Curitiba e dono do tradicional Armazém Zequinão

A reclamação foi verificada em vários pontos da cidade, mas, em terminais de ônibus, a revolta era ainda maior. Com o horário de sábado, o ônibus atrasou e quando chegava para o embarca, já estava lotado de passageiros. Linhas como Inter 2, Interbairros, Capão Raso –Cauiá foram os campeões na lotação. “É uma palhaçada, meio de semana e cheio de gente e não tem nem espaço”, reclamou uma mulher em um vídeo que circula nas redes sociais.

De acordo com o munícipio, na segunda-feira (27), a demanda de passageiros do transporte coletivo apresentou um total de 340 mil passageiros catracados, mas que ficou apenas em torno de 20% acima dos passageiros observados para os últimos três sábados (04, 11 e 18 de dezembro). A partir disso, ficou definido que nos dias 29,30 e 31 de dezembro teriam a operação com tabelas horárias de sábado.

No entanto, as linhas 304 – Pinhais / C. Comprido, 607 – Colombo / CIC e 702 – Caiuá / Cachoeira que são compartilhadas com empresas Metropolitanas tiveram a operação de dias úteis.

E aí, Urbs?

Em nota para a Tribuna a Urbs informou que “monitora a movimentação e faz as devidas adequações conforme cada caso. Isso está sendo feito nesta quarta-feira (29/12) e demais dias desta semana. A frota também está sendo reforçada para os horários de pico”.

E aí, Prefeitura??

A prefeitura relatou que as empresas que operam o sistema expresso mantenham cinco veículos biarticulados com operadores à disposição nas garagens, pois caso sejam necessários a fiscalização irá solicitar reforços para este sistema. Vale reforçar que para os dias 1° e 2 de janeiro, as linhas irão seguir os horários de domingo.

Web Stories