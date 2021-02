A segunda fase do Enem Digital é neste domingo (7) e a Urbs vai reforçar as linhas de ônibus para atender os participantes que vão realizar o exame, que acontece das 13h30 às 18h30.

São 93 mil estudantes candidatos em todo o país. E, apesar de ser uma prova digital, o exame é presencial. Os candidatos deverão se deslocar até o local da prova.

A linha 829-Univ.Positivo, que não funciona aos domingos, terá uma operação especial para viagens de ida e volta do Terminal Campo Comprido à Universidade Positivo, conforme demanda de passageiros até término do evento.

A linha 816-Camp.Siqueira/Sta.Felicidade, que atende a Universidade Tuiuti do Paraná (Campus Barigui), terá último horário de saída às 18h55 no Terminal Santa Felicidade e 19h20 no Terminal Campina do Siqueira.

A Urbs recomenda que os candidatos saiam antecipadamente de suas casas, devido aos congestionamentos que costumam acontecer em dias de concursos, e sigam os cuidados necessários em período de covid-19.

Não sabe qual ônibus pegar e nem o horário? Confira previamente no site da Urbs. Clique aqui.