A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar as linhas de ônibus que atendem os locais de prova do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que acontece no próximo domingo (18), no período da tarde.

A linha 829 UnivPositivo, que não funciona aos domingos, terá programação especial para atender os candidatos. A Urbs também vai colocar em operação outra linha especial para atender os estudantes que terão prova na Unisociesc (Campus Pinheirinho). A linha ficará à disposição no Terminal do Pinheirinho a partir das 10 horas. As linhas que vão atender os locais de prova podem ser conferidas aqui.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba tem alerta para queda brusca de temperatura, chuvas e 0º na segunda

>> Facilidades do Pix e o risco de sequestro relâmpago alertam autoridades policiais no Paraná

O vestibular da UFPR tem 39,6 mil inscritos e a universidade, por conta da pandemia, dobrou o número de locais de prova nessa edição. A abertura dos portões está marcada para 12h30 e fechamento às 13h30. O início das provas é às 14h, com término às 19h30.

A Urbs recomenda que os candidatos cheguem antecipadamente a seus locais de provas, por conta de possíveis congestionamento e sigam os protocolos sanitários contra a covid-19. Os horários de ônibus podem ser consultados no https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/horario-de-onibus