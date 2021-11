A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar a operação do transporte coletivo para atender os estudantes que farão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) no próximo domingo (14). As provas serão aplicadas das 13h às 17h30.

A linha 815 Tuiuti-Barigui, que não funciona aos domingos, terá uma operação especial com ônibus para viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti – Campus Barigui, conforme demanda de passageiros até término do evento.

A Urbs alerta os candidatos para que saiam com antecedência de suas casas para evitar congestionamentos e lembra sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e medidas sanitárias de combate à covid-19.

O Enade é utilizado para avaliar cursos de ensino superior, através das respostas obtidas no questionário do estudante.

A prova avalia alunos do primeiro e do último anos dos cursos de graduação e seus rendimentos em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral.