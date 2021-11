A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar linhas de ônibus para atender os locais de prova da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021), que ocorre no próximo domingo (28), em Curitiba.

Duas linhas que geralmente não operam aos domingos vão circular para atender os estudantes. A linha 829 Univ.Positivo terá viagens de ida e volta do Terminal Campo Comprido à Universidade Positivo. A linha 815 Reforço Tuiuti terá viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti.

+ Leia mais: Engavetamento com caminhões carregados com dinamite bloqueia BR-116, no Contorno Leste

O Enem será aplicado para mais de 3 milhões de estudantes em todo o país, tanto na versão impressa quanto na digital. No Paraná, são cerca de 170 mil estudantes que podem participar das provas.

O fechamento dos portões está marcado para 13h. O início da prova será às 13h30 e o término 18h30. Os estudantes farão provas de matemática e ciências da natureza.

A Urbs pede que os candidatos saiam antecipadamente de suas casas por causa dos congestionamentos comuns em dias de concursos e respeitem os cuidados necessários para conter a covid-19. Os horários dos ônibus podem ser consultados no site https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/horario-de-onibus.