Morreu, aos 84 anos, na madrugada desta quinta-feira (27), o arquiteto, ex-governador e ex-prefeito de Curitiba Jaime Lerner. Lerner deixou um legado na arquitetura e na política do Paraná.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico, em Curitiba. O arquiteto tinha dado entrada no hospital no último domingo (23) para tratar de uma infecção nos rins.

Jaime Lerner estava sendo cuidado pela equipe de nefrologia do hospital. No final do ano passado, o ex-governador chegou a ser internado em Curitiba para a retirada de do apêndice.

O corpo de Jaime Lerner será velado na Capela Mortuária Israelita do Água Verde e o sepultamento será no Cemitério Israelita do Santa Cândida, em Curitiba.

Legado na Polícia e na arquitetura

Entre os trabalhos mais célebres de Lerner em Curitiba estão a transformação da Rua XV de Novembro em calçadão para pedestres em 1972 e a criação do sistema de canaletas exclusivas para os ônibus na cidade. Lerner foi três vezes prefeito de Curitiba e duas vezes governador do Estado do Paraná. Em 2018 Jaime Lerner foi eleito o 2º urbanista mais influente do mundo, segundo ranking da Planetizen.