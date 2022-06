O 1º teste dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna de 2022, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vai ser realizado em Curitiba. O teste acontece dos dias 20 a 24 de junho, das 9h às 18h na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

A ideia é testar a integração dos sistemas e identificar possíveis erros, para que sejam corrigidos antes das versões oficiais. São testados cenários de todos os sistemas envolvidos no pleito de outubro. Depois desses testes, os erros identificados são corrigidos para que ocorra a lacração dos sistemas.

Aproximadamente cem pessoas participam dos testes presencialmente, entre técnicos e analistas de Tecnologia da Informação. São equipes do TSE e também de outros TREs. Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente da Justiça Eleitoral do Paraná e desembargador, reforça que os testes são essenciais para a homologação dos sistemas.

“Os testes são importantíssimos e têm como objetivo principal a homologação dos sistemas eleitorais relativos à totalização e divulgação dos resultados das eleições, preparação e carga de urna e votação. O TRE-PR, há mais de uma década, sedia os testes de campo dos sistemas que serão utilizados nas eleições”, valorizou Wellington.

Esse teste de campo ajuda na integração com outros sistemas do processo eleitoral, tais como julgamento, atualização e divulgação de registro de candidaturas, voto em trânsito em todas as suas modalidades e processamento de justificativa e faltosos. Para as Eleições 2022, o TRE-PR conta com 29.947 urnas eletrônicas disponíveis. O novo modelo, de 2020, representa 12.221 equipamentos desse total.

