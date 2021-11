A linha de ônibus 180 Água Verde/Abranches vai ser substituída, a partir do próximo sábado (20), por uma nova linha, a 863 Água Verde, que terá trajeto entre o bairro Água Verde e a Praça Tiradentes, com possibilidade de integração temporal (sem a necessidade de pagar uma nova tarifa) com outras que vão até o Abranches.

A mudança se deve à sobreposição de linhas – várias com o mesmo trajeto até o Abranches –, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que administra o transporte coletivo em Curitiba. Havia sobreposição entre a 180 Água Verde/Abranches e quatro linhas: 181 Mateus Leme, 182 Abranches, 183 Jd. Chaparral e 184 V. Suiça, que têm ponto final na Praça Tiradentes.

O itinerário entre o Água Verde e o Centro da cidade na linha 863 Água Verde permanece igual à Água Verde/Abranches. Os usuários que queiram ir ou voltar do Abranches poderão fazer a integração temporal durante um período de 1h30 com essas quatro linhas, tanto no sentido Abranches quanto no sentido Água Verde.

A nova linha 863 Água Verde vai atender cerca de 336 passageiros por dia. A integração é feita pelo cartão transporte, já que essas linhas não aceitam pagamento em dinheiro.

