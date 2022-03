O novo decreto da covid-19 publicado pela prefeitura de Curitiba derrubou o uso obrigatório de máscara em espaços abertos da capital. O anúncio foi feito no fim da tarde desta quinta-feira (17), após a Câmara Municipal aprovar a revogação de trechos da lei 15.799/2021, o que permitiu a flexibilização das regras pela prefeitura. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira (18).

Com a mudança no uso do equipamento de proteção, a administração municipal segue na mesma linha do decreto do Governo do Paraná, que já havia derrubado o uso obrigatório de máscaras um dia antes.

Mais informações em breve!

