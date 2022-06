A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) rompeu o contrato que tinha com a empresa que prestava serviços no funcionamento dos restaurantes universitários em Curitiba. Com isso, os restaurantes das sedes Centro e Ecoville, além da lanchonete da sede Neoville, permanecerão fechados até que uma seja definida uma nova responsável pelo serviço. A medida foi tomada após denúncias de intoxicação alimentar por parte de alunos e servidores.

“A rescisão do contrato foi motivada pela baixa qualidade dos serviços e pelo descumprimento, por parte da empresa até então contratada, de uma série de notificações encaminhados pela comissão fiscalizadora”, afirma uma nota oficial emitida pela direção da UTFPR em Curitiba.

Ao final de maio, a direção da universidade na capital recebeu uma série de denúncias de estudantes e servidores que teriam passado mal após comer nas unidades. À época, uma equipe da Vigilância Sanitária de Curitiba visitou os restaurantes universitários, e de acordo com a administração da UTFPR em Curitiba, não haviam sido encontradas irregularidades. Agora, pouco mais de um mês depois, o contrato com a empresa foi rescindido.

Durante o período em que os restaurantes universitários permanecerem fechados, os estudantes atendidos pelo auxílio-alimentação receberão o benefício em dinheiro, confirmou a direção da UTFPR em Curitiba. O crédito será feito diretamente na conta bancária cadastrada pelos estudantes junto ao Programa de Assistência Estudantil da universidade. A direção também explicou que a estrutura física dos restaurantes será readequada nesse período, necessário para que a universidade feche um novo contrato para a prestação do serviço.

