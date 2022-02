Dois dos principais hospitais no atendimento da Covid-19 de Curitiba e Região Metropolitana (RMC) tiveram 100% de ocupação dos leitos de UTI para tratamento de síndromes respiratórias. Em Curitiba, as 32 UTIs do Hospital Evangélico Mackenzie ficaram ocupadas sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6). Mesmo cenário do Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, em que todas as 20 vagas de internamento intensivo seguem ocupadas nesta segunda-feira (7). Essas UTIs também atendem pacientes com gripe – além da pandemia, o Paraná vive surto de infecções causadas pelo vírus H3N2.

LEIA TAMBÉM:

>> Proteção contra ômicron se mantém elevada com 2 doses de vacina de Covid, diz estudo

>> São José dos Pinhais divulga cronograma de vacinação Covid-19 em até dia 09

>> Nota Paraná sorteia R$ 1 milhão nesta segunda-feira! Saiba a cidade do ganhador

“Durante o último final de semana registramos lotação nos leitos destinados a síndromes respiratórias. A instituição tem recebido diariamente grande quantidade de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 e Influenza H3N2. O cenário requer a colaboração da população no objetivo de frear a alta dos casos”, ressalta a direção do Hospital Evangélico Mackenzie, que na manhã desta segunda-feira (7) teve um pequeno alívio no quadro, com duas UTI ficando vagas.

No Angelina Caron, todas as vagas de UTI para síndromes respiratórias seguiam ocupadas na manhã desta segunda. O que forçou o hospital da RMC a abrir mais 20 UTIs e 20 leitos de enfermaria exclusivamente para pacientes com Covid-19. “O Hospital Angelina Caron pede a conscientização da população sobre a necessidade de manter o isolamento social e as medidas de combate à Covid-19”, reforça em nota a diretoria da unidade clínica.

O avanço da Covid-19 e da gripe também pressiona outros hospitais. O Hospital Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, também bateu 100% de ocupação de UTI domingo, com todos os 14 leitos com pacientes. No Hospital Oswaldro Cruz, em Curitiba, a ocupação chegou a 90% no fim de semana, com 9 das 10 UTIs ocupadas.

Já o Hospital do Rocio, em Campo Largo, maior unidade de tratamento de Covid-19 no estado, a ocupação bateu em 78% domingo, com 42 das 54 UTIs ocupadas.

O Paraná alcançou 71% de ocupação de UTIs de síndromes respiratórias adultas no fim de semana. Do total de 688 leitos intensivos, 489 estavam ocupados domingo.

Transmissão acelerada no Paraná

Comparativo entre o início do ano e o quadro atual mostra a velocidade muito acelerada da transmissão da Covid-19 com a variante ômicron. No primeiro dia de 2022, o Paraná registrou apenas 417 novas infecções por coronavírus. No último domingo, foram 7.724 novos casos. No intervalo de pouco mais de um mês, os novos casos diários aumentaram cerca de 18,5 vezes.

O número de mortes por Covid-19 também vem tendo aumento nos últimos dias, mas segue baixo em comparação à quantidade diária de 2021, graças à vacinação. No primeiro dia de 2022 nenhuma morte foi registrada no Paraná, enquanto que domingo foram oito vidas perdidas para o coronavírus.

Já o último boletim epidemiológico da H3N2 mostra que o estado teve 62 casos e 17 mortes na sexta-feira (4).