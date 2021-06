A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba realiza, nesta quinta-feira (24), uma ação de imunização contra a gripe em dez terminais de Curitiba, das 17h às 20h. Serão aplicadas, nestes locais, vacinas contra a gripe em toda a população que tiver interesse (o imunizante pode ser aplicado em bebês com 6 meses ou mais).

A ação acontecerá nos terminais Sítio Cercado, Santa Cândida, Hauer, Boqueirão, CIC, Oficinas, Fazendinha, Pinheirinho, Campina do Siqueira e Tatuquara.

“O objetivo desta ação é aumentar a cobertura da vacina contra a gripe”, afirma a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak. Até o momento, Curitiba vacinou contra a gripe 279.621 pessoas desde o dia 12 de abril, sendo 247.657 do público prioritário – uma cobertura de 40,7% da meta.

Desde o dia 17 de junho, a vacinação contra a gripe está disponível também para toda a população em geral em 54 unidades de saúde.

De acordo com o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde, Alcides Oliveira, a vacina contra a influenza não protege contra o coronavírus, porém auxilia os profissionais de saúde na exclusão de diagnóstico da gripe, já que os sintomas das duas doenças são semelhantes. Além disso, a imunização contra a gripe ajuda a diminuir a procura por serviços de saúde, diminuindo a pressão no sistema.

Recomendação

A SMS recomenda apenas que não sejam vacinados contra a gripe aqueles que tomaram a vacina anticovid há 14 dias ou menos.

A orientação também é para que as pessoas entre 45 e 49 anos também não recebam a vacina contra a gripe neste momento, pois fazem parte do próximo grupo a ser atendido com as doses anticovid, assim que chegar uma nova remessa ao município.