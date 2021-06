A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada para todos os grupos prioritários em Curitiba. A partir desta quarta-feira (9), já podem se vacinar os caminhoneiros, motoristas de ônibus, cobradores, militares das forças armadas, trabalhadores do sistema prisional, entre outras pessoas que fazem parte de grupos prioritários (veja lista abaixo). Além deles, crianças, idosos, gestantes, puérperas, doentes crônicos e professores já estavam sendo imunizados.

Para receber a vacina, todos esses grupos podem procurar uma das unidades básicas de saúde abertas para atendimento ao público. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alerta que, no entanto, é necessário ter o cuidado com o intervalo de 15 dias necessário entre a vacina contra a gripe e a vacina contra a covid-19.

“Como temos duas campanhas de vacinação em andamento, é bom que as pessoas fiquem atentas a esse intervalo entre as duas”, explica Alcides de Oliveira, diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

Grupos prioritários para vacinação contra a gripe

Crianças entre seis meses e seis anos incompletos

Gestantes e puérperas

Povos indígenas

Trabalhadores da saúde

Idosos com 60 anos e mais

Professores

Doentes crônicos

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte público (coletivo e rodoviário)

Trabalhadores portuários

Forças de segurança e salvamento

Forças armadas

Funcionários do sistema de privação de liberdade

População privada de liberdade

Adolescentes e jovens em medidas socieoducativas

Locais para vacinação contra a gripe

BAIRRO NOVO

US Coqueiros

Rua Coronel Victor Agner Kendrick, 80 – Sítio Cercado

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US João Cândido

Rua Ourizona, 2250 – Bairro Novo

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Osternack

Rua Miguel Rossetim, 100 – Vila Osternack

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Umbará 1

Rua Dep. Pinheiro Junior, 915 – Umbará

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US São João Del Rey

Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado

Segunda a sexta, das 7h às 19h



BOQUEIRÃO

US Érico Veríssimo

Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos, 510 – Alto Boqueirão

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Irmã Tereza Araújo

Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Menonitas

Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Pantanal

Rua Maria Marques de Camargo, 119 – Alto Boqueirão

Segunda a sexta, das 8h às 17h

US Waldemar Monastier

Rua Romeu Bach, 80 – Boqueirão

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Xaxim

Rua Batista da Costa, 1163 – Xaxim

Segunda a sexta, das 7h às 19h

BOA VISTA

US Atuba

Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Barreirinha

Rua Santa Gema Galgani, 353 – Barreirinha

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Jardim Aliança

Rua José Ursolino Filho, 614 – Santa Cândida

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Santa Cândida

Avenida Paraná, 5050 – Santa Cândida

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Tarumã

Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Esperança

Rua Cataratas do Iguaçu, 192 – Atuba

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Leonice

Avenida Anita Garibaldi, 6814 – Cachoeira

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Abaeté

Rua Delegado Miguel Zacarias, 403 – Boa Vista

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

Segunda a sexta, das 7h às 19h



CAJURU

US São Domingos

Rua Ladislau Mikosz, 149 – Cajuru

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Solitude

Rua Isaías Ferreira da Silva, 150 – Solitude

Segunda a sexta, das 7h às 19h



US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Segunda a sexta, das 7h às 19h



US Lotiguaçu

Rua Eunice Bettini Bartoszeck, 1287 – Uberaba

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Cajuru

Rua Pedro Bocchino, 750 – Vila Oficinas

Segunda a sexta, das 7h às 19h



CIC

US Jardim Gabineto

Rua Engenheiro João Visinoni, 458 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 18h

US Sabará

Rua Pedro Andretta, 3030 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US São José

Rua Piraí do Sul, 280 – Augusta

Segunda a sexta, das 7h às 17h

US Tancredo Neves

Rua Professora Hilda Hanke Gonçalves, 435 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Sandra

Rua Araranguá, 189 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 17h

US Vila Verde

Rua Emílio Romani, 2684 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vitória Régia

Rua Paul Garfunkel, 2000 (esq c/ Cyro Correia Pereira) – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Campo Alegre

Avenida das Industrias, 1749 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h



US Caiuá

Rua Arnaud Ferreira Velloso, 200 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US São Miguel

Rua Des. Cid Campelo, 8060 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

MATRIZ

US Capanema

Rua Manoel Martins de Abreu, 830 – Prado Velho

Segunda a sexta, das 7h às 18h

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Segunda a sexta, das 7h às 19h

PINHEIRINHO

US Vila Clarice

Rua Eloy de Assis Fabris, 634 – Novo Mundo

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Leão

Rua Primo Lourenço Tosin, 21 – Novo Mundo

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Machado

Rua Laudelino Ferreira Lopes, 2959 – Pinheirinho

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Concórdia

Rua Dilermando Pereira de Almeida, 700 – Pinheirinho

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295- Lindóia

Segunda a sexta, das 7h às 19h



PORTÃO

US Santa Amélia

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Santa Quitéria 1

Rua Divina Providência, 1445 – Santa Quitéria

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Parolin

Rua Sergipe, 59 – Vila Guaíra

Segunda a sexta, das 7h às 19h

SANTA FELICIDADE

US Butiatuvinha

Avenida Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

Segunda a sexta das 7h às 19h

US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 Pilarzinho

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US União das Vilas

Rua Frederico Escorsin, 314 – São Braz

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

Segunda a sexta, das 7h às 19h

TATUQUARA

US Caximba

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

Segunda a sexta, das 7h30 às 16h30

US Pompéia

Rua João Batista Bettega Jr. s/n – Tatuquara

Segunda a sexta, das 7h às 17h

US Dom Bosco

Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana

Segunda a sexta, das 7h às 17h

US Santa Rita

Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 1350 – Tatuquara

Segunda a sexta, das 7h às 17h