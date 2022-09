O governo pretende oferecer a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 4 anos assim que a área técnica do Ministério da Saúde aprovar a recomendação do imunizante. Na sexta-feira (16) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina e afirmou que sua aplicação para essa faixa etária é segura e eficaz.

De acordo com o Ministério da Saúde, o início da aplicação não demorará porque o governo tem contrato com a fabricante.

“O Ministério da Saúde tem contrato com a Pfizer para fornecimento de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa e incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Havendo aprovação da recomendação pela área técnica da Pasta, as vacinas serão disponibilizadas para todo Brasil, como já ocorre com as demais faixas etárias”, informou o ministério, em nota divulgada no domingo (18).

O órgão não deu outras informações, como calendário de vacinação. Cabe aos estados e aos municípios decidir o cronograma de imunização com base na chegada de doses aos postos de saúde.