A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou o cronograma de vacinação contra a covid-19 para a semana, até o dia 25 de fevereiro, que contempla diversos grupos para todas as doses: primeira e segundas doses do esquema vacinal primário e as doses de reforço (3ª dose e 4ª dose, esta exclusiva para pessoas imunossuprimidas).

Curitiba avança na ampliação da vacinação com o início da aplicação da segunda dose para crianças de 5 a 11 anos que receberam Coronavac na primeira dose, a partir de terça-feira (22) e a inclusão de adolescentes de 12 a 17 anos imunossuprimidos para o recebimento da primeira dose de reforço (3ª dose).



Haverá também repescagens de primeira e segunda doses (para quem não compareceu nas datas das convocações) e doses de reforço. A vacinação em Curitiba segue conforme o recebimento de novos lotes do imunizante e conforme os intervalos recomendados entre as doses.



Os pontos de vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

Cronograma da vacinação entre 23 e 25 de fevereiro:

Quarta-feira (23)

Primeira Dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

Segunda Dose

Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a 1ª dose de Coronavac até 26/1;

Pessoas com 12 anos ou mais que receberam:

Pfizer: vacinados com primeira dose até 2/2;

Coronavac: vacinados com primeira dose até 26/1;

Repescagem de Astrazeneca: vacinados com a 1ª dose até 24/1;

Dose de reforço da dose única da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 29/12

Dose de Reforço

Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 18/10 e repescagem;

Repescagem adolescentes imunossuprimidos (12 a 17 anos) vacinados com a segunda dose até 27/12.

4ª dose (2ª dose de reforço)

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 26/10;

Quinta-feira (24)

Primeira Dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

Segunda Dose

Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a 1ª dose de Coronavac até 27/1;

Pessoas com 12 anos ou mais que receberam:

Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose até 3/2;

Coronavac: vacinados com primeira dose até 27/1;

Repescagem de Astrazeneca: vacinados com a 1ª dose até 25/1;

Dose de reforço da dose única da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 30/12.

Dose de Reforço

Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 23/10 e repescagem;

Repescagem adolescentes imunossuprimidos (12 a 17 anos) vacinados com a segunda dose até 27/12.

4ª dose (2ª dose de reforço)

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 27/10;

Sexta-feira (25)

Primeira Dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades

Repescagem de pessoas com 12 anos completos ou mais

Segunda Dose

Crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a 1ª dose de Coronavac até 28/1;

Pessoas com 12 anos ou mais que receberam:

Pfizer: vacinados com primeira dose até 4/2;

Coronavac: vacinados com primeira dose até 28/1;

Repescagem de Astrazeneca: vacinados com a 1ª dose até 26/1;

Dose de reforço da dose única da Janssen para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas até 31/12.

Dose de Reforço (3ª Dose)

Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 28/10 e repescagem;

Repescagem adolescentes imunossuprimidos (12 a 17 anos) vacinados com a segunda dose até 27/12.

4ª dose (2ª dose de reforço)

Imunossuprimidos com 18 anos ou mais vacinados com o reforço até 28/10.

