Para tentar salvar a campanha da vacinação contra a gripe na Capital, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba mobilizou equipes para aplicar as doses em 10 terminais de transporte coletivo nesta quinta-feira (24). A ação está prevista para ter início às 17h e vai até às 20h nos terminais Sítio Cercado, Santa Cândida, Hauer, Boqueirão, CIC, Oficinas, Fazendinha, Pinheirinho, Campina do Siqueira e Tatuquara.

Diferente de anos anteriores à pandemia, a vacinação contra a gripe avançou pouco em Curitiba. Dados da Prefeitura mostram que desde o início da campanha, em 12 de abril, 279.621 pessoas foram vacinadas contra a gripe, o que representa apenas 40,7% da meta de imunização. Desde o último dia 17 a vacinação contra a gripe foi aberta para o público em geral em Curitiba.

A vacina pode ser aplicada em toda a população, a partir de bebês com 6 meses de idade. A única restrição fica por conta de quem tomou a vacina contra a Covid, que de acordo com a secretaria precisa esperar por 14 dias para ser imunizado contra a gripe. A pasta também orienta para que as pessoas entre 45 e 49 anos, o próximo grupo a ser atendido pela vacinação contra a Covid, esperem para receber a imunização contra a gripe.