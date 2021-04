Curitiba vai receber pela primeira vez doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 no final de abril. A informação foi confirmada pela secretária municipal de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, em entrevista à RPC na manhã desta segunda-feira (19).

Segundo a secretária, por necessitar de condições especiais de armazenamento – as doses da vacina precisam ser guardadas a -70 graus antes de serem aplicadas – o imunizante deve ser distribuído apenas para as capitais. De acordo com a secretária, são esperadas mil doses do imunizante.

