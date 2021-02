A Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa) distribui, na manhã desta terça-feira (19), para as regionais do Paraná, as doses da Coronavac recebidas nesta segunda-feira (18), após liberação da Anvisa.

Da Central de Medicamentos do Paraná (Cemepar), as doses de Curitiba serão encaminhadas para a central de vacinas de Curitiba, para então começar a vacinação às 10h desta quarta-feira, no Pavilhão da Cura, no Parque Barigui. “Vamos começar conforme Greca anunciou. Quarta-feira, às 10h, no Pavilhão da Cura“, disse Márcia Huçulak, secretária de saúde de Curitiba.

Curitiba tinha a previsão de receber 18.150 doses, mas recebeu um pouco mais de 24 mil doses. “Tem um quantitativo que a gente considera 5% de perda vacinal. Essas doses são para os grupos já definidos: profissionais de saúde e idosos, junto com seus cuidadores”, disse a secretária antes de liberar as cargas das doses para Curitiba.

Segundo o Secretário de Saúde Beto Preto, as doses também serão encaminhadas nesta terça-feira para as regionais no interior do Paraná, que irão por avião a partir do Aeroporto do Bacacheri. “A partir da liberação, as doses chegam em no máximo 24 horas em todas as regionais, para então serem distribuídas por uma rede capilarizada aos demais municípios”, disse Beto Preto.