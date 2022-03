A vacinação da gripe e a aplicação da quarta dose do imunizante da Covid-19 para idosos em Curitiba começou nesta quarta-feira (30). Ambas as vacinas serão aplicadas simultaneamente. A imunização dupla começa com idosos de 80 anos ou mais – nesta quarta, a aplicação é nos nascidos em 1931 (ver cronograma abaixo).

Os locas da vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba), de acordo com cronograma. A medida segue nova recomendação do Ministério da Saúde. Sábado (4), haverá dez pontos com vacinação drive-thru, em que a pessoa não precisa descer do carro para ser imunizado. A vacinação drive-thru será das 8h às 17h exclusivamente para idosos com dificuldade de locomoção. Os endereços dos pontos drive-thru serão divulgados nos próximos dias e também poderão ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

Além da pandemia de Covid-19 que completou dois anos, o Paraná também declarou em janeiro epidemia de gripe causada pelo H3N2, uma variante do vírus Influenza. Houve aumento nos casos diários e óbitos em decorrência da doença, aumentando a importância da vacinação. Para receber as duas vacinas, basta apresentar documento de identificação com foto e com o número do CPF. A prefeitura solicita para que as pessoas se cadastrem no aplicativo Saúde Já para facilitar o atendimento.

Acamados e instituições de longa permanência

A partir desta quarta-feira, também será feita a vacinação contra a gripe e a aplicação da quarta dose anticovid nos idosos com 80 anos ou mais acamados ou que vivem em instituições de longa permanência. As pessoas acamadas com 80 anos ou mais que foram atendidas em casa nas outras fases da campanha anticovid devem apenas aguardar o contato de uma equipe de saúde, que irá até o domicílio.

Caso o idoso com 80 anos ou mais tenha se tornado acamado recentemente e ainda não seja acompanhado pelo SUS Curitibano, é preciso informar a Secretaria de Saude por meio da Central 3350-9000.

Quarta dose

Para receber a quarta dose da vacina anticovid, além de se encaixar na faixa etária que está sendo convocada, é necessário que tenha transcorrido, no mínimo, 120 dias desde a aplicação da terceira dose (primeiro reforço). O aplicativo Saúde Já Curitiba enviará mensagem, como forma de lembrete, para todos que se encaixam nos critérios da convocação.

A vacina recomendada para a nova dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), segundo nota técnica do Ministério da Saúde.

“Estamos seguindo a determinação do Ministério da Saúde, que aponta que na população mais idosa há uma redução da efetividade das vacinas, depois de um período de tempo maior, por conta do envelhecimento natural do sistema imunológico, a chamada imunosenescência”, afirma a secretária de saúde, Márcia Huçulak.

Cronograma da vacina da gripe e 4ª dose da anticovid

Quinta-feira (31/3) – Nascidos até 1934

Sexta-feira (1/4) – Nascidos até 1936

Sábado (2/4)* – Nascidos até 1938

*Nesta data, além dos postos de saúde, a SMS disponibilizará dez pontos drives-thru para as pessoas nas faixas etárias convocadas que tenham dificuldade de locomoção.