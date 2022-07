Na próxima semana, estará disponível de forma escalonada o segundo reforço da vacina anticovid para pessoas nascidas entre 1 de janeiro de 1976 a 30 de junho de 1978. Confira o cronograma abaixo. O 2º reforço corresponde a 4ª dose para quem iniciou a vacinação com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer ou 3ª dose para quem iniciou com Janssen.

Essa convocação atende às novas determinações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, do Ministério da Saúde, para vacinação com 2º reforço das pessoas com 40 anos ou mais. Em Curitiba, esse público está sendo convocado de forma escalonada até final de julho.

Repescagem para já convocados

Os pontos de vacinação também oferecem repescagem contínua para todos os grupos anteriormente convocados: 1ª dose para todos com 5 anos ou mais; 2ª dose para todos com 5 anos ou mais; 1º reforço para todos com 12 anos ou mais; 2º reforço para imunossuprimidos com 12 anos ou mais; profissionais de saúde; pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na primeira dose com Janssen; ou pessoas vacinadas com qualquer marca na primeira dose e que tenham nascido até 1975.

+ Leia mais: Morador do Sítio Cercado pede fiado e abre hamburgueria de sucesso

Além disso, desde a última semana, também está aberta a vacinação da 3ª dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais, com imunossupressão, e para pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal.

Importante ressaltar que para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte (leia mais sobre os esquemas vacinais aqui).

A data das doses já recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.

Onde se vacinar

A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para pessoas com 12 anos ou mais é realizada em todas as 107 unidades de saúde. Para crianças de 5 a 11 anos, a vacinação está disponível também em todas as unidades, com exceção da Ouvidor Pardinho. Confira os locais de vacinação no site Imuniza Já Curitiba.

+ Veja também: Pequeno Lucca precisa de ‘capacete’ terapêutico para corrigir crânio. Bora ajudar?

Para as pessoas com 12 anos ou mais, além da dose do imunizante contra a covid-19, está sendo ofertada também a vacina contra a gripe (vírus influenza), que pode ser aplicada simultaneamente, no mesmo dia da vacina anticovid.

Crianças entre 5 e 11 anos devem aguardar 15 dias de intervalo entre os imunizantes contra a covid e a gripe.

Recomendações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Cronograma da vacinação de 11 a 15 de julho

Novo Público

2º Reforço

(4ª dose para quem recebeu Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no esquema vacinal inicial; 3º dose para quem recebeu Janssen)

11/7 (segunda-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de1976, vacinadas com 1ª reforço até 13/3

12/7 (terça-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1976, vacinadas com 1ª reforço até 14/3

13/7 (quarta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1977, vacinadas com 1ª reforço até 15/3

14/7 (quinta-feira) – Pessoas nascidas no 2º semestre de 1977, vacinadas com 1ª reforço até 16/3

15/7 (sexta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de 1978, vacinadas com 1ª reforço até 17/3

Repescagem contínua

– 1ª dose para todos com 5 anos ou mais

– 2ª dose para todos com 5 anos ou mais

– 1º reforço para todos com 12 anos ou mais

– 2º reforço para imunossuprimidos com 12 anos ou mais; profissionais de saúde; pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen; ou pessoas vacinadas com qualquer marca na primeira dose e que tenham nascido até 1975.

– 3º reforço para pessoas com 60 anos ou mais, com imunossupressão, e para pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal.

Importante: Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte (leia mais sobre os esquemas vacinais aqui).