As prefeituras da região metropolitana de Curitiba e também da região do Litoral divulgaram os calendários de vacinação desta próxima quinta-feira (24). Parte dos municípios vai interromper a imunização por falta de doses, mas algumas cidades devem continuar com a vacinação para o público geral e também para grupos específicos. Confira abaixo as informações completas:

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, comprovante de endereço, caderneta de vacinação. Para gestantes: carteirinha de gestante. Para puérperas: certidão de nascimento do bebê.

Quinta-feira (24 de junho)

Vacinação suspensa por falta de doses.

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, comprovante de residência.

De segunda-feira (21 de junho) a sexta (25 de junho)

49 anos ou mais

Campo Largo

Documentos necessários:

Documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta

**NÃO precisa de cadastro!

Trabalhadores da educação: declaração que comprove vínculo com a instituição, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Quinta-feira (24 de junho)

População em geral, 51 anos completos

Trabalhadores da educação – de acordo com a lista encaminhada à Vigilância em Saúde: faixa etária 36 (ensino regular e superior/presencial).

Sexta-feira (25 de junho)

População em geral, 50 anos completos

Trabalhadores da educação – de acordo com a lista encaminhada à Vigilância em Saúde: faixa etária – 35 anos (ensino regular e superior/presencial).

De segunda a sexta-feira

Segunda dose da vacina

Pessoas com comorbidades – de 18 anos ou mais (realizar o cadastro no site da prefeitura)

Campo Magro

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF, comprovante de residência.

Gestantes: carteira de pré-natal ou exame laboratorial que comprove a gravidez.

Puérperas: certidão de nascimento do bebê.

Quinta-feira (24 de junho)

A prefeitura não disponibilizou calendário para esta data.

Colombo

Documentos necessários:

É indispensável a apresentação da declaração, estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde.

Ela está disponível no portal (www.colombo.pr.gov.br) e deverá ser preenchida e carimbada pela Instituição na qual atua.

Para os trabalhadores da Rede Particular, além da declaração preenchida pela instituição que trabalha é imprescindível a apresentação da Carteira de Trabalho que comprova o vínculo empregatício.

Quinta-feira (24 de junho)

Profissionais da educação básica das redes pública e privada.

São José dos Pinhais

Documentos necessários:

Realizar o pré-cadastro e apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado a quem mais precisa.

Quinta-feira (24 de junho)

Pessoas com comorbidades

Deficiências permanentes

Gestantes e puérperas

2ª dose

População geral acima dos 50 anos completos

Fazenda Rio Grande

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF e comprovante de residência, grupos prioritários (comprovantes específicos)

Terças e quintas-feiras

Portadores da síndrome de down, pessoas com deficiências permanentes com ou sem cadastro no PBPC, trabalhadores de farmácia, trabalhadores de transporte aéreo, pessoas com comorbidades, trabalhadores da assistência social, trabalhadores da educação, profissionais da saúde (18+), pessoas sem comorbidades com 57 anos o mais.

Pinhais

Documentos necessários:

Documento de identificação e comprovante de residência.

Quinta-feira (24 de junho)

Somente para quem já está agendado

Repescagem de profissionais da saúde.

Morretes

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Quinta-feira (24 de junho)

A prefeitura não disponibilizou calendário para esta data.

Matinhos

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

De segunda à sexta-feira

Gestantes e puérperas mediante a agendamento (13h30 às 17h)

Segunda dose com data marcada na carteirinha (9h às 17h)

Paranaguá

Em breve, novos lotes de vacina. Para receber é preciso contar com o Cartão SUS atualizado no município.

Guaratuba

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Agendamento

Pessoas acima de 50 anos;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente – 18 anos a 59 anos;

Trabalhadores da educação do ensino básico (creche, pré- escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) – 18 anos a 59 anos;

Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas / Unidades de Acolhimento) 18 anos a 59 anos;

Trabalhadores da área de Segurança Municipal;

Trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana – 18 a 59 anos;

Profissionais de Educação Física que tenham inscrição no conselho;

Trabalhadores das empresas que prestam serviços aos hospitais (entregas, manutenções)