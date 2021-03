A vacinação contra a covid-19 em Curitiba é retomada nesta segunda-feira (1º) para idosos de 85 anos ou mais e também em trabalhadores da saúde. Para os idosos, a imunização é feita em 13 pontos diferentes da cidade: 11 deles são fixos e dois em sistema drive-thru. Idosos não precisam realizar agendamento pelo aplicativo.

A Prefeitura de Curitiba realizou um novo cronograma de vacinação. Na terça-feira (2), a imunização segue para pessoas com 84 anos ou mais; na quarta-feira (3) para idosos de 83 anos ou mais; na quinta-feira (4) a imunização será para pessoas de 82 ou mais.

A recomendação é que, para receber a dose da vacina, o idoso esteja com um acompanhante e leve documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Curitiba para quem não tiver o cadastro na plataforma Saúde Já.

Trabalhadores da saúde

A vacinação dos trabalhadores da saúde também terá início na segunda-feira (1º). Essa imunização acontecerá no Pavilhão da Cura, somente com o agendamento enviado pelo Saúde Já.

Serão convocados trabalhadores de serviços de saúde que ainda não receberam a primeira dose. São profissionais que atuam em hospitais, clínicas médicas e serviços de remoção de urgência e emergência particulares.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta que os profissionais baixem o aplicativo Saúde Já e façam o cadastro para receber a data e horário da sua vacinação. O aplicativo é o principal canal de informação com a população curitibana durante a campanha de imunização contra a covid-19.

“O aplicativo agiliza a imunização e permite o controle e registro adequado das doses. Assim cumprimos as exigências do Ministério da Saúde, que determina que para cada vacina aplicada deve estar indicado o nome, o CPF e o contato do vacinado, para fácil localização”, ressalta a secretária.

Cronograma da vacinação de idosos

• 85 anos ou mais: segunda-feira, 1º de março

• 84 anos ou mais: terça-feira, 2 de março

• 83 anos ou mais: quarta-feira, 3 de março

• 82 anos ou mais: quinta-feira, 4 de março

LOCAIS FIXOS

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7- US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

R. Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700

DRIVE-THRU

Das 9h às 16h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada será feita exclusivamente pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer)