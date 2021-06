A Tribuna fez um levantamento de quem pode receber a vacina contra a covid-19 as principais cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e do Litoral nesta terça-feira (16). Confira como está o andamento da vacinação nas principais cidades ao redor de Curitiba e Litoral.

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, declaração de comorbidades (para gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas), documento comprobatório (para quem tem deficiência permanente), CPF, comprovante de endereço e caderneta de vacinação.

Quarta-feira (16 de junho)

52 anos completos (público em geral)

Gestantes e puérperas (não é necessário ter comorbidades)

Pessoas com deficiência permanente (não é necessário receber o BPC)

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, comprovante de residência.

Quarta-feira (16 de junho)

Todos com 53 anos ou mais

Profissionais da educação de Ensino Superior

Grávidas e puérperas com comorbidades

Campo Largo

Documentos necessários:

Carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço, caneta.

Quarta-feira (16 de junho)

55 anos completos

Trabalhadores da educação (40 a 59 anos – ensino superior híbrido ou presencial)

Profissionais da saúde (40 a 49 anos)

Gestantes e puérperas até 45 dias, sem comorbidades 18 anos ou mais

Segunda dose (de acordo com o cartão vacinal)

Quinta-feira (17 de junho)

55 anos completos

Trabalhadores da Limpeza Urbana e resíduos sólidos (18 anos ou mais)

Campo Magro

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF, comprovante de residência.

Quarta-feira (16 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Colombo

Documentos necessários:

Declaração emitida pela escola (no caso de professores), documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Quarta-feira (16 de junho)

54 anos ou mais

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades (18 anos ou mais)

Pessoas com comorbidades (18 anos ou mais)

Deficientes permanentes (18 anos ou mais)

Quinta-feira (17 de junho)

53 anos ou mais

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades (18 anos ou mais)

Pessoas com comorbidades (18 anos ou mais)

Deficientes permanentes (18 anos ou mais)

Sexta-feira (18 de junho)

52 anos ou mais

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades (18 anos ou mais)

Pessoas com comorbidades (18 anos ou mais)

Deficientes permanentes (18 anos ou mais)

São José dos Pinhais

Documentos necessários:

Documento com foto e comprovante de residência. Quem possui a carteirinha de vacinação, deve apresentá-la junto com a documentação.

Quarta-feira (16 de junho)

53 anos ou mais

Fazenda Rio Grande

Documentos necessários:

Laudo médico (no caso da vacinação para quem tem comorbidades), documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Quarta-feira (16 de junho)

Gestantes que já iniciaram o pré-natal e puérperas (Consultar a Unidade de Saúde)

Pinhais

Documentos necessários:

É preciso realizar o cadastro no site www.pinhais.pr.gov.br/vacina e levar documento de identificação e comprovante de residência.

Quarta-feira (16 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.

Morretes

Documentos necessários:

Documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Quarta-feira (16 de junho)

53 a 54 anos

Todos os grupos prioritários já chamados

Matinhos

Documentos necessários:

Apresentação do Título de Eleitor do Município (Digital ou físico), documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Quarta-feira (16 de junho)

Drive-Thru – 35 anos ou mais

Paranaguá

Documentos necessários:

Laudo médico (no caso da vacinação para quem tem comorbidades), cadastro e declaração da instituição de ensino (para professores). Documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Quarta-feira (16 de junho)

A prefeitura ainda não divulgou calendário para esta data.