Curitiba concluiu, nesta quarta-feira (22), a convocação para segunda dose da vacina contra a covid-19 de todo o público elegível para a campanha de vacinação (pessoas com 12 anos ou mais vacinadas até o dia 12 de novembro). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) fará a antecipação da dose de reforço e repescagem na próxima semana.

A segunda dose continuará disponível na repescagem contínua para aqueles que já foram convocados, mas não puderam comparecer para receber o complemento vacinal na data da convocação.

Quem recebeu a primeira dose durante períodos de repescagem deverá conferir a data da segunda dose no aplicativo Saúde Já, no campo “próximas vacinas”. A segunda dose da Coronavac já segue o novo intervalo, de 21 dias. Para as pessoas vacinadas com a Pfizer, Curitiba aguarda a chegada de imunizantes para convocar a antecipação.

Dose de reforço

Na próxima semana, 58.816 pessoas estão sendo convocadas para antecipação da dose reforço, devido a nova recomendação do Ministério da Saúde. São pessoas que receberam a segunda dose entre 12 e 19 de agosto. Veja cronograma abaixo.

O atendimento será feito das 8 às 17 horas em 21 unidades de saúde, confira o endereço no site Imuniza Já.

Repescagem

Para garantir que nenhum morador da cidade fique sem a vacina, o município manterá a repescagem contínua para todos que não puderam comparecer na data, tanto para a aplicação da primeira e da segunda doses como para a dose de reforço.

Orientação para receber dose e o reforço

Para receber a dose de reforço, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, e levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma de vacinação da próxima semana

Primeira dose

Primeira dose para pessoas com 12 anos completos ou mais;

Segunda dose

Repescagem de segunda dose de pessoas anteriormente convocadas;

Dose de reforço

Repescagem de segunda dose de pessoas anteriormente convocadas:

Segunda-feira (27/12): todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 12 de agosto (antes era 5 de janeiro);

Terça-feira (28/12): todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 13 de agosto (antes era 6 de janeiro);

Quarta-feira (29/12): todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 17 de agosto (antes era 7 de janeiro);

Quinta-feira (30/12): todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 19 de agosto.

