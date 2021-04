A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe já começou nas unidades de saúde de Curitiba nesta segunda-feira (12). O grupo prioritário nesta fase são crianças de 6 meses a menores de 1 ano, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebê há menos de 45 dias) e profissionais de saúde da linha de frente de atendimento a pacientes sintomáticos respiratórios. O horário de atendimento nas unidades é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. A vacina não protege contra o coronavírus.

O município recebeu, do Ministério da Saúde, via governo estadual, 54.760 doses para esta primeira etapa. Segundo a prefeitura, com a limitação do número de doses disponíveis, a vacinação precisará ser escalonada. Por enquanto, a preferência é dos grupos já citados.

Para os profissionais, como informa a prefeitura, a vacinação acontecerá nos locais de trabalho. Já para as crianças de 6 meses a menores de 1 ano, gestantes e puérperas, a vacinação ocorrerá nas dez unidades de saúde de Curitiba que já realizam multivacinação de rotina e atendimento exclusivo de saúde para este público.

“As pessoas não precisam ter receio de ir até essas unidades para fazer a imunização, pois elas não fazem atendimento de casos suspeitos de covid-19. Elas são exclusivas para o atendimento deste público”, explica a secretária municipal da saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

De acordo com o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira, a vacina contra a influenza não protege contra o coronavírus, porém auxilia os profissionais de saúde na exclusão de diagnóstico da gripe, já que os sintomas das duas doenças são semelhantes. E, além disso, a imunização contra a gripe ajuda a diminuir a procura por serviços de saúde, diminuindo a pressão no sistema.

Pontos de vacinação

Regional Bairro Novo

US São João Del Rey

Rua Realeza, 259 – Sitio Cercado

Regional Boa Vista

US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

Regional Boqueirão

US Waldemar Monastier

Rua Romeu Bach, 80 – Boqueirão

Regional Cajuru

US Cajuru

Rua Pedro Bochino, 750 – Vila Oficinas

Regional CIC

US São Miguel

Rua Des. Cid Campelo, 8.060 – Cidade Industrial

Regional Matriz

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Regional Pinheirinho

US Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia

Regional Portão

US Santa Quitéria I

Rua Divina Providência, 1.445 – Santa Quitéria

Regional Santa Felicidade

US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

Regional Tatuquara

US Santa Rita

Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 1.350 – Tatuquara