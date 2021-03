O estacionamento da Paróquia Santo Antônio, no bairro Boa Vista, voltou a fazer parte dos espaços destinos à vacinação contra a covid-19 no sistema drive-thru em Curitiba. Os outros dois pontos seguem sendo o Parque Barigui e o Santuário Nossa Senhora do Carmo, no Boqueirão. O horário de atendimento é das 9h às 16h.

A ideia de recolocar o terceiro local aconteceu porque existe a previsão de vacinar mais gente nestes dois dias. Nesta quarta-feira (3), a vacinação é para idosos de 83 anos ou mais e na quinta (4), a imunização será para as pessoas de 82 anos ou mais. “Nós decidimos abrir mais um ponto drive-thru, porque a tendência é atender um público um pouco maior nestes dois dias, já que a idade para vacina está baixando”, disse a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Como chegar

A vacinação no drive-thru da Paróquia Santo Antônio, no Boa Vista, terá entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller. A formação das filas, com organização de agentes de trânsito e guardas municipais, começará ao lado esquerdo da via rápida sentido bairro-centro (Rua Jovino do Rosário). Pela Jovino do Rosário, os motoristas irão virar à esquerda na Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller, por onde será o acesso único ao portão da paróquia.

A recomendação é que, para receber a dose da vacina, o idoso esteja com um acompanhante e leve documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Curitiba, para quem não tiver o cadastro na plataforma Saúde Já.

Locais fixos de vacinação

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

Drive-thru

Das 9h às 16h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada será feita exclusivamente pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller).