A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga o cronograma da vacinação contra a covid-19 da semana de 9 a 13 de maio. Mais de 13 mil pessoas são esperadas nos postos de vacinação da cidade.

O novo chamamento contempla a segunda dose de crianças de 5 a 11 anos e doses de reforço para pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais e para pessoas com 18 anos ou mais.

O cronograma também oferece repescagens de primeira dose, segunda dose e doses adicionais de reforço para pessoas anteriormente convocadas e que não compareceram.

Onde tem vacina

A SMS reforça que houve mudança nos locais de atendimento. Os convocados para receber a terceira e a segunda dose anticovid e o público da repescagem são atendidos em nove unidades de saúde específicas. As crianças de até 11 anos também podem se imunizar contra a covid-19 na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, no bairro São Francisco.

Já os idosos anteriormente convocados para receber simultaneamente a vacina contra gripe e a quarta dose anticovid são atendidos em 97 unidades de saúde.

A vacinação acontece das 8h às 17h e os locais podem ser consultados aqui.

Segundo reforço (quarta dose)

Em Curitiba, além das pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais, foram convocadas para receber quarta dose anticovid pessoas acima de 60 anos que atingiram o intervalo mínimo de 120 dias após aplicação da terceira dose. Os idosos também podem receber a vacina contra a gripe, no mesmo dia.

Cronograma da semana entre 9 a 13 de maio

Vacinação Infantil

De segunda a sexta-feira (9 a 13/5)

*Crianças precisam aguardar intervalo de 15 dias entre vacina contra a gripe e a da covid

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades

2ª dose (crianças de 5 a 11 anos)

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (9/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 14/3

Terça-feira (10/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 15/3

Quarta-feira (11/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 16/3

Quinta-feira (12/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 17/3

Sexta-feira (13/5): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 18/3

– Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (9/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 11/4

Terça-feira (10/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 12/4

Quarta-feira (11/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 13/4

Quinta-feira (12/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 14/4

Sexta-feira (13/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 15/4

Pessoas com 12 anos ou mais

De segunda a sexta-feira (9 a 13/5)

1ª Dose

– Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

– Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já;

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (9/5): vacinados com 1ª dose até 18/4

Terça-feira (10/5): vacinados com 1ª dose até 19/4

Quarta-feira (11/5): vacinados com 1ª dose até 20/4

Quinta-feira (12/5): vacinados com 1ª dose até 21/4

Sexta-feira (13/5): vacinados com 1ª dose até 22/4

– Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (9/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 11/4

Terça-feira (10/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 12/4

Quarta-feira (11/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 13/4

Quinta-feira (12/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 14/4

Sexta-feira (13/5): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 15/4

– Para quem recebeu Astrazeneca

Segunda-feira (9/5): vacinados com 1ª dose até 9/4

Terça-feira (10/5): vacinados com 1ª dose até 10/4

Quarta-feira (11/5): vacinados com 1ª dose até 11/4

Quinta-feira (12/5): vacinados com 1ª dose até 12/4

Sexta-feira (13/5): vacinados com 1ª dose até 13/4

– Dose de reforço da dose única da Janssen (pessoas com 18 anos ou mais)

Segunda-feira (9/5): vacinados com dose única até 14/3

Terça-feira (10/5): vacinados com dose única até 15/3

Quarta-feira (11/5): vacinados com dose única até 16/3

Quinta-feira (12/5): vacinados com dose única até 17/3

Sexta-feira (13/5): vacinados com dose única até 18/3

Dose de reforço (terceira dose)

– Pessoas com 18 anos ou mais:

Segunda-feira (9/5): repescagem dos anteriormente convocados vacinados com a 2ª dose até 9/1.

Terça-feira (10/5): vacinados com a 2ª dose até 10/1

Quarta-feira (11/5): vacinados com 2ª dose até 11/1

Quinta-feira (12/5): vacinados com 2ª dose até 12/1

Sexta-feira (13/5): vacinados com 2ª dose até 13/1

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (9/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 14/3

Terça-feira (10/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 15/3

Quarta-feira (11/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 16/3

Quinta-feira (12/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 17/3

Sexta-feira (13/5): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 18/3

Segundo reforço (quarta dose)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (9/5): vacinados com o 1º reforço até 9/1

Terça-feira (10/5): vacinados com o 1º reforço até 10/1

Quarta-feira (11/5): vacinados com o 1º reforço até 11/1

Quinta-feira (12/5): vacinados com o 1º reforço até 12/1

Sexta-feira (13/5): vacinados com o 1º reforço até 13/1

– Pessoas com 60 anos ou mais*

Segunda-feira (9/5): vacinados com o 1º reforço até 9/1

Terça-feira (10/5): vacinados com o 1º reforço até 10/1

Quarta-feira (11/5): vacinados com o 1º reforço até 11/1

Quinta-feira (12/5): vacinados com o 1º reforço até 12/1

Sexta-feira (13/5): vacinados com o 1º reforço até 13/1

*Simultaneamente à quarta dose da vacina contra a covid, os idosos com 60 anos ou mais podem receber a vacina contra a gripe.

