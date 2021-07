Parte dos municípios da região metropolitana da capital seguem com a campanha de imunização nesta quinta-feira (15). Por enquanto, a capital paranaense segue apenas com a vacinação de segunda dose nesta quinta, enquanto não chegam novas doses.

A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a prefeitura de cada município e o calendário de vacinação da covid-19 para os próximos dias você confere logo abaixo.

Araucária

Suspensa a partir do dia 14 de julho por falta de doses.

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Fazer o cadastro no site da prefeitura, documento com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação.

De segunda à sexta-feira (das 8h30 às 16h30)

Pessoas de 38 anos completos ou mais.

Campo Largo

De segunda à sexta

Segunda dose da vacina (conforme o cartão vacinal)

Documentos: carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Quinta-feira (15 de julho)

Repescagem da 1° dose para:

MOTORISTAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: CAMINHONEIROS (EMPREGADOS, COOPERADOS OU AUTÔNOMOS) – 18 anos ou mais.

Documentos: Carteira de Habilitação categoria C ou E, carteira de sócio de cooperativa de transporte de carga ou carteira de sócio dos sindicatos dos transportes ou declaração da empresa que comprove vínculo, comprovante de residência, documento pessoal com foto e CPF e uma caneta.

TRABALHADORES DE EMPRESA DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – 18 anos ou mais.

Documentos: Declaração da empresa que comprove vínculo, comprovante de residência, documento pessoal com foto e uma caneta.

MOTORISTAS ASSOCIADOS OU EMPREGADOS DE COOPERATIVAS OU DE EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR – 18 anos ou mais.

Documentos: Carteira de sócio dos sindicatos dos transportes (categoria profissional) ou cooperativa de transporte ou declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto e CPF, e uma caneta.

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR E SUPERIOR PRESENCIAL) – 18 anos ou mais.

Documentos: Declaração que comprove vínculo com a instituição, documento pessoal com foto e CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

COMORBIDADES – 18 anos ou mais, PRÉ AGENDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

Documentos: carteira de vacinação, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

GESTANTES E PUÉRPERAS – 18 anos ou mais

Documentos: documento pessoal com foto e CPF, cartão do pré-natal, PRESCRIÇÃO MÉDICA, comprovante de endereço e uma caneta

Campo Magro

A prefeitura do município não divulgou vacinação para esta quinta-feira (15).

Colombo

Documentos: É necessário a apresentação do cartão SUS, da declaração do empregador que comprove que faz parte do grupo e a cópia da CNH nas categorias C, D ou E.

Não possui o cartão SUS? Sem problemas. Basta comparecer na Unidade de Saúde portando o RG ou documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

Quinta e sexta-feira (15 e 16 de julho)

Caminhoneiros ou trabalhadores do transporte coletivo/rodoviário

São José dos Pinhais

A prefeitura do município não divulgou vacinação para esta quinta-feira (15).

Fazenda Rio Grande

Documentos: documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

Quinta-feira (15 de julho)

Pessoas de 41 e 42 anos.

Sexta-feira (16 de julho)

Pessoas de 40 e 41 anos.

Pinhais

Documentos: não é necessário agendamento, basta ir até o Expotrade nas datas mencionadas, das 9h às 14h, e apresentar documento de identificação e comprovante de residência.

Quinta-feira (15 de julho)

Segunda dose para quem tomou astrazeneca dia 19 de abril, e para quem tomou coronavac dia 21 de junho.

Morretes

Documentos: documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência

Sexta-feira (16 de julho)

2° dose da vacina da Astrazeneca para quem se vacinou até o dia 24/04. (pessoas de 60 a 69 anos).